德意志銀行續表示，預計美國2年期至10年期債券的孳息曲線將維持平穩，市場預期通脹率已有下降趨勢，亦證實聯儲局的緊縮政策令市場信服。歐洲方面，銀行將德國國債孳息曲線上調至2%，將10年期國債上調至2.25%。

銀行亦預計今年歐元區的經濟增長接近3%，而美國今年可能放緩至僅2%，明年可能放緩至0.8%。因為美元走強以及不斷惡化的融資條件對美國經濟活動的影響比歐洲更大，而歐洲最大的風險是天然氣供應。如果俄羅斯天然氣供應完全關閉，預計歐元區今年增長將僅達2%，到 23 年將下降 1.4%。隨著能源價格的飆升，最壞情況下通脹可能達到兩位數。

股票方面，銀行認為各區域的公司盈利率已經達到頂峰，所以將各種區域股票指數的12個月目標價格下調5至7%，並預計今年盈利增長會維持在個位數。

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