郭瑾指出，另一方面母企招商蛇口則主動出擊與中國長城及佳兆業（1638）訂立戰略合作協議。眾所周知佳兆業擁有許多優質的城中改造項目，但往往成熟物業只佔很少一部分，故先由招商蛇口在有利的市場環境吸納便宜資產，加以開發管理，成熟至七八成才注入公司，招商局房託便既能與母企產生協同效應，又能享受物業潛在的增長。

而去年招商蛇口訂立了「雙百戰略」，即在「十四五」規劃期末，實現管理100個購物中心和核心地段的寫字樓，年營收100億人民幣的目標，亦會有許多商業物業可慢慢注入公司。

對於招商蛇口的首次注資選址北京，而非集團大本營深圳以至大灣區，集團主席黃均隆指出，北京屬一線城市，更是華北大本營的所在，今次是趁基金PAG（太盟）退出項目才能藉機收購項目，項目雖已開發廿多年，但在去年底已近完成翻新，未來項目將在出租率及租金上有很大的成展及提升空間，對於招商局房託增厚分派有利。

郭瑾指，目前招商局航華科貿中心整體出租率約66%水平，較集團整體的87.7%為低，郭瑾表示，北京項目出租率是受改造及疫情影響，但目標是今年盡快提升至接近集團整體出租率水平，打好基礎並在明及後年產生效益。

而目前項目租戶多為金融及服務業，2024年之前有約50%的租約到期，料每年可跟隨整體有3-5%的租金增長，甚至更多。現時項目平均租金為每平方米每月326.8元，較市場平均340元至450元低，有很大提升空間。

是次招商局房託收購北京項目後，代價將以新融資所提取現金支付，將令現有負債率由29.2%，提升至33.1%。管理層表示，今次並非收購項目百分百權益，是避免對現金流有太大衝擊，同時亦不會令槓桿一下子提升太多，為未來收購留下子彈。

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