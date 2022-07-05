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內房6月銷售跌幅收窄 越秀地產合生創展按年有增長

內房6月銷售跌幅收窄，當中越秀地產（0123）及合生創展（0754）更分別錄1.2倍及近11%的按年升幅。據越秀地產公布，截至2022年6月份的合約銷售額為142.99億元，較2021年6月份的65.4億元，按年升118.6%﹔2022年首六個月的合約銷售額為489.14億元，較2021年首六個月的473.83億元，按年升3.2%。

合生創展（0754）方面，集團截至2022年6月份的合約銷售額為34.02億元，較2021年6月份的30.75億元，按年升10.6%﹔2022年首六個月的合約銷售額為168.6億元，較2021年首六個月的212.27億元，按年跌20.6%。

時代中國（1233）公布，截至2022年6月份的合約銷售額為51.8億元，較2021年6月份的79.6億元，按年跌34.9%﹔2022年首六個月的合約銷售額為274.57億元，較2021年首六個月的325.66億元，按年跌15.7%。

旭輝（0884）公布，截至2022年6月份的合約銷售額為135億元，較2021年6月份的260.9億元，按年跌48.3%﹔2022年首六個月的合約銷售額為631.4億元，較2021年首六個月的1,361.5億元，按年跌53.6%。

中駿（1966）公布，截至2022年6月份的合約銷售額為60.5億元，較2021年6月份的124.42億元，按年跌51.4%﹔2022年首六個月的合約銷售額為325.81億元，較2021年首六個月的590.51億元，按年跌44.8%。

建業地產（0832）公布，截至2022年6月份的合約銷售額為29.73億元，較2021年6月份的95.17億元，按年跌68.8%﹔2022年首六個月的合約銷售額為140.4億元，較2021年首六個月的310.53億元，按年升54.8%。

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