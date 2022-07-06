衰退擔憂下交易員預測聯儲局明年年中降息，美國10年期國債息下跌7.49個基點，報2.8054%；衰退擔憂下2-5年期殖利率曲線倒掛。經濟陰霾亦拖累WTI原油期貨跌破100美元，是5月11日以來首次，並創近三個月來最大跌幅。道指曾跌742點，收市跌幅收窄，標指納指連升兩日。