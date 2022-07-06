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憧憬明年降息 美債息跌 標指納指連升兩日 道指跌幅收窄至129點

衰退擔憂下交易員預測聯儲局明年年中降息，美國10年期國債息下跌7.49個基點，報2.8054%；衰退擔憂下2-5年期殖利率曲線倒掛。經濟陰霾亦拖累WTI原油期貨跌破100美元，是5月11日以來首次，並創近三個月來最大跌幅。道指曾跌742點，收市跌幅收窄，標指納指連升兩日。

道瓊斯工業平均指數收跌129點，跌幅0.42%，報30967點。標普500指數收漲6點，升幅0.16%，報3831點。納斯達克綜合指數收漲194點，或1.75%，報11322點。

聯合健康跌2.35%，報505.24美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低80點，而家得寶升1.67%，報283.73元，貢獻道指30點。

科技股方面，蘋果收市報141.56元，升1.89%，谷歌母公司Alphabet收市報2265.26元，升4.16%，亞馬遜收市報113.5元，升3.59%，Facebook收市報168.19元，升5.09%。

歐洲STOXX 600指數收跌2.11%，報400點。德國DAX指數收跌2.92%，報12401點；法國CAC 40指數跌2.69%，報5794點；英國富時100指數收跌2.87%，報7025點。

 