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港股ADR跌167點 夜期低水222點 美期亞股跌

美股向上，港股ADR跌167點或0.77%，報21685點，即月恒指夜期跌74點，報21631點，夜期低水222點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.08%，折合報354.02元；阿里巴巴（9988）升2.28%，折合報117.83元；美團（3690）跌0.2%，折合報197.31元；匯控（0005）跌2.54%，折合報49.61元；建行（0939）跌0.84%，折合報5.23元。

道期現跌0.048%；標期現跌0.06%；納期現跌0.06%。日股現跌0.75%，韓股現跌0.63%，澳股現跌0.15%。

VIX指數隔晚升0.03%或0.01點，報27.54點。

紐油現升2.46%或2.45美元，報101.95美元；布油現升2.7%或2.78美元，報105.55美元；金價現升0.25%或4.48美元，報1769.24美元；美國10年期債息現升0.9%或0.0255厘，報2.8309厘。

今日焦點股份可留意：

智雲健康（9955）上市，定價30.5元。

新城發展（1030）擬向橫店影視，出售影院投資管理公司。

東風汽車（0489）上月汽車銷量升3.7%，新能源車銷量升1.9倍。

信利國際（0732）上月營業額按年減少8.4%。

內房6月銷售跌幅收窄，越秀地產（0123）合生創展（0754）按年有增長。

靈活辦公空間供應商IWG將與希慎（0014）合作拓展大灣區工作網絡。

廣汽（2238）上月汽車銷量升41%。

港交所（0388）成立香港國際碳市場委員會，擬發展碳市場。

招商局房託（1503）：新購北京項目有很大的提升空間，有利增加分派。

傳爭取從「未經核實名單」中除名，藥明生物（2269）：無錫公司已完成檢查。

 

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