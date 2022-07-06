恒指今早低開75點或0.35%，報21777點，成交金額26億元；國指今早低開18點或0.25%，報7623點。恒生科技指數開市報4868點，升0.14%。
匯控（0005）、建行（0939）、京東（9618）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、藥明生物（2269）貢獻恒指較多。
藍籌16隻升，44隻下跌，9隻無升跌。阿里巴巴（9988）升3.3%，報119元，是升幅最大的藍籌，中人壽（2628）跌6.65%，報12.64元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股15隻升，10隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報156.7元，升3.77%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報208元，跌5.28%。
恒指跌穿10天線(21796.75點)。科指續高於10天線(4865.09點)。
智雲健康（9955）上市，定價30.5元。開市報30.5元，無升跌。
新城發展（1030）擬向橫店影視，出售影院投資管理公司。無成交，報3.54元。
東風汽車（0489）上月汽車銷量升3.7%，新能源車銷量升1.9倍。開市報5.81元，升0.87%。
信利國際（0732）上月營業額按年減少8.4%。開市報2.18元，跌0.46%。
內房6月銷售跌幅收窄，越秀地產（0123）合生創展（0754）按年有增長。越秀地產開市報10元，無升跌。合生創展（0754）無成交，報11.56元。
靈活辦公空間供應商IWG將與希慎（0014）合作拓展大灣區工作網絡。無成交，報23.7元。
廣汽（2238）上月汽車銷量升41%。開市報7.52元，升1.21%。
港交所（0388）成立香港國際碳市場委員會，擬發展碳市場。開市報365元，跌1.46%。
招商局房託（1503）：新購北京項目有很大的提升空間，有利增加分派。無成交，報2.59元。
傳爭取從「未經核實名單」中除名，藥明生物（2269）：無錫公司已完成檢查。開市報84.5元，升2.3%。
破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見2元，開市報2元，升1.01%；
異動股
上升異動股，包括，理文化工（0746）開市報7.64元，升14.89%；粵運交通（3399）開市報0.84元，升12%；百濟神州（6160）開市報120元，升11.73%；新東方（9901）開市報17.6元，升9.59%；歌禮製藥（1672）開市報4.16元，升7.49%；興科蓉醫藥（6833）開市報1.37元，升7.03%；新東方在線（1797）開市報19.5元，升5.86%；德琪醫藥（6996）開市報7.06元，升4.13%；理想汽車（2015）開市報156.7元，升3.77%；再鼎醫藥（9688）開市報31.7元，升3.59%。
下跌異動股，包括，勝獅貨櫃（0716）開市報1元，跌13.04%；中國人壽（2628）開市報12.64元，跌6.65%；強泰環保（1395）開市報0.162元，跌6.36%；攜程集團（9961）開市報208元，跌5.28%；百勝中國（9987）開市報372.2元，跌5.1%；中石油（0857）開市報3.56元，跌4.04%；中海油（0883）開市報9.99元，跌3.94%。
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