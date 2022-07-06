moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指今早低開75點 跌穿10天線 科指升0.14%續高於10天線

恒指今早低開75點或0.35%，報21777點，成交金額26億元；國指今早低開18點或0.25%，報7623點。恒生科技指數開市報4868點，升0.14%。

匯控（0005）、建行（0939）、京東（9618）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、藥明生物（2269）貢獻恒指較多。

藍籌16隻升，44隻下跌，9隻無升跌。阿里巴巴（9988）升3.3%，報119元，是升幅最大的藍籌，中人壽（2628）跌6.65%，報12.64元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，10隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報156.7元，升3.77%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報208元，跌5.28%。

恒指跌穿10天線(21796.75點)。科指續高於10天線(4865.09點)。

智雲健康（9955）上市，定價30.5元。開市報30.5元，無升跌。

新城發展（1030）擬向橫店影視，出售影院投資管理公司。無成交，報3.54元。

東風汽車（0489）上月汽車銷量升3.7%，新能源車銷量升1.9倍。開市報5.81元，升0.87%。

信利國際（0732）上月營業額按年減少8.4%。開市報2.18元，跌0.46%。

內房6月銷售跌幅收窄，越秀地產（0123）合生創展（0754）按年有增長。越秀地產開市報10元，無升跌。合生創展（0754）無成交，報11.56元。

靈活辦公空間供應商IWG將與希慎（0014）合作拓展大灣區工作網絡。無成交，報23.7元。

廣汽（2238）上月汽車銷量升41%。開市報7.52元，升1.21%。

港交所（0388）成立香港國際碳市場委員會，擬發展碳市場。開市報365元，跌1.46%。

招商局房託（1503）：新購北京項目有很大的提升空間，有利增加分派。無成交，報2.59元。

傳爭取從「未經核實名單」中除名，藥明生物（2269）：無錫公司已完成檢查。開市報84.5元，升2.3%。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見2元，開市報2元，升1.01%；

破底股方面

0隻股份創上市新低。0隻股份創52周低。

異動股

上升異動股，包括，理文化工（0746）開市報7.64元，升14.89%；粵運交通（3399）開市報0.84元，升12%；百濟神州（6160）開市報120元，升11.73%；新東方（9901）開市報17.6元，升9.59%；歌禮製藥（1672）開市報4.16元，升7.49%；興科蓉醫藥（6833）開市報1.37元，升7.03%；新東方在線（1797）開市報19.5元，升5.86%；德琪醫藥（6996）開市報7.06元，升4.13%；理想汽車（2015）開市報156.7元，升3.77%；再鼎醫藥（9688）開市報31.7元，升3.59%。

下跌異動股，包括，勝獅貨櫃（0716）開市報1元，跌13.04%；中國人壽（2628）開市報12.64元，跌6.65%；強泰環保（1395）開市報0.162元，跌6.36%；攜程集團（9961）開市報208元，跌5.28%；百勝中國（9987）開市報372.2元，跌5.1%；中石油（0857）開市報3.56元，跌4.04%；中海油（0883）開市報9.99元，跌3.94%。

 

其他報道

港股ADR跌167點 夜期低水222點 美期亞股跌

新城發展擬向橫店影視 出售影院投資管理公司

憧憬明年降息 美債息跌 標指納指連升兩日 道指跌幅收窄至129點