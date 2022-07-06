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香港PMI 6月降至52.4 連續3個月擴張 企業重燃悲觀情緒

標普全球香港特區採購經理指數(PMI)由上月的54.9降至6月的52.4，連續第3個月處於擴張水平，企業新接的訂單量也連續3個月增多，但升幅卻比上月減慢。私營企業重燃悲觀情緒。

標普全球市場財智經濟學家Laura Denman 表示，「隨着新增訂單與業務活動擴張減慢，香港特區私營經濟於6月增長放緩。與此同時，來自海外與中國內地的需求同時緊縮，反映整體訂單由本土市場支撐。由於前景的不明朗因素增多，因此營商信心轉弱，採購活動萎縮。調查資料主要將最新一波新冠肺炎和疫情持續的制肘，列為私營經濟增長放緩的推手。一俟(一旦等到的意思)疫情回穩、防疫政策鬆綁，則增長動力有望於香港特區私營經濟全面反彈；惟下行風險仍在，包括投入品採購的通脹壓力尚未緩解」。

企業新接的訂單量連續3個月增多，但升幅卻比上月減慢，因此呈現增長放緩的局面。綜合而言，增長回軟主要受新冠疫情的長期效應所致。最新一波疫情衝擊着中國內地與海外市場，6月份數據顯示，海外需求重現緊縮，而來自內地的新訂單更連續13個月下跌。

相對於過去兩月的樂觀情緒，6月份的營商情緒轉吹淡風。企業滙報，最新一波疫情令信心減弱，為客戶以至整體私營經濟帶來不明朗影響，但由於積壓工作持續第三個月增加，因此繼續於第二季尾增聘人手。

受訪企業表示，疫情再度干擾着供應商表現。6月份數據顯示，供貨時間已連續14個月拉長，惟拖延程度已見收歛，為5個月最低。

即便供應商表現的惡化程度有所回落，但新訂單增長減慢，則令企業於年中減購投入品。至於採購庫存，則僅輕微上升，不少業者就此特別提及，積極減持投入品和半製成品的現有存量。

價格方面，6月的整體投入成本再度上升，將目前的通脹期推至21個月；但升速已減緩至15個月低位。採購價格的急劇升幅主要來自原材料及運輸成本飈升，加上薪資成本加重，因而令企業的成本負擔膨漲。為轉嫁部分成本予客戶，企業大幅調高產出價格。

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