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港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止5連跌

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止5連跌，升4.1點子至0.82946%。

港元現報7.847元貶值2點子，曾貶值最多6點子，報7.8474元，亦曾升值最多3點子，報7.8465元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升10.78點子至0.7925%；1星期HIBOR升11.98點子至0.77107%；2星期HIBOR升10.08點子至0.7775%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.55點子至1.73036%；6個月期HIBOR跌0.66點子至2.39083%；12個月期HIBOR跌1.34點子至3.29816%。

美元指數現報106.409貶值0.126點或0.12%。

美元1個月期LIBOR報1.77729%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9478%，終止連續6日擴闊，利差是2022年7月04日後最高，當日差距為-0.9289%

對上一次終止連續6日擴闊，是2022年6月21日，當日利差報-0.9934%。

 

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