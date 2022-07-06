moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

積金評級：強積金上半年跌13%創最差開局 惟市場已接近見底

強積金研究機構積金評級公布6月份強積金表現調查，今年上半年強積金累蝕12.96%，是強積金成立以來最差的首半年回報，單計6月和第二季則分別下跌3.02%和7.29%。計入每月強積金供款，截至6月底強積金成員平均賬戶結餘為23.05萬元，較去年底減少2.72萬元或10.55%。

不過積金評級主席叢川普（Francis Chung）認為，雖然強積金從高位回落，但從歷史走勢看，市場現已接近見底，投資者長遠最終可取得可觀回報。雖然上半年強積金成員戶口有損失，但強積金總資產仍穩企在1萬億元以上心理關口，成員平均賬戶結餘仍在健康水平。他又指，自強積金成立以來，表現均跑贏通脹。雖然強積金正面對投資損失，制度仍然是高度穩健及強大，對能夠保障強積金成員的錢財。

叢川普強調，投資者繼續逗留在投資市場而並非去捕捉市場，才是長遠地創造財富的關鍵。跌市可提供以低價買入優質資產的良機。成員應透過持續投資及分散投資，以受惠於複式回報的最大化效應。

除屬保守基金的貨幣市場基金外，今年上半年各類別投資皆錄投資虧蝕，其中去年跑贏大市的美股基金跌20.55%，為表現最差類別，環球和歐股則跌20.35%和18.73%。中港股票基金上半年跌9.89%，不過中港股票開始轉勢，成爲6月份及第二季賺3.01%和0.18%，為唯一錄得正回報的資產類別，相對同期美股分別跌16.41%和8.33%。

6月表現最佳基金皆為中港股票基金，中銀保誠中國股票基金賺5.78%，其次為信安中國股票基金賺5.21%。韓國跟隨主要央行加息抗通脹，加上半導體行業周期轉衰，海通韓國基金6月跌14.31%，為表現最差基金，其次為宏利歐洲股基金，跌12.09%。

 

其他報道

滬深三大指數低收 滬指失守3400點關口 兩市成交破萬億人幣

屈臣氏增撥9億元推動科技發展 優化O+O顧客購物體驗

傳華夏幸福向潤地售百億項目 股價突抽高4%

美國據報擬擴大對中國實施出口管制 試圖限制其軍事及科技發展

嘉利國際：料業務有改善 分拆地產業務後或再派特別息

港交所正式推出「投資服務通」

中國利郎上半年零售額按年錄得低至中單位數增長

恒指半日跌298點 失守多條平均線 20天線升穿100天線 北水第2日流走

歐冠昇：更多在香港第二上市的公司考慮在香港主要上市

前僱員控訴特斯拉剝削員工遣散費