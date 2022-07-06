強積金研究機構積金評級公布6月份強積金表現調查，今年上半年強積金累蝕12.96%，是強積金成立以來最差的首半年回報，單計6月和第二季則分別下跌3.02%和7.29%。計入每月強積金供款，截至6月底強積金成員平均賬戶結餘為23.05萬元，較去年底減少2.72萬元或10.55%。
不過積金評級主席叢川普（Francis Chung）認為，雖然強積金從高位回落，但從歷史走勢看，市場現已接近見底，投資者長遠最終可取得可觀回報。雖然上半年強積金成員戶口有損失，但強積金總資產仍穩企在1萬億元以上心理關口，成員平均賬戶結餘仍在健康水平。他又指，自強積金成立以來，表現均跑贏通脹。雖然強積金正面對投資損失，制度仍然是高度穩健及強大，對能夠保障強積金成員的錢財。
叢川普強調，投資者繼續逗留在投資市場而並非去捕捉市場，才是長遠地創造財富的關鍵。跌市可提供以低價買入優質資產的良機。成員應透過持續投資及分散投資，以受惠於複式回報的最大化效應。
除屬保守基金的貨幣市場基金外，今年上半年各類別投資皆錄投資虧蝕，其中去年跑贏大市的美股基金跌20.55%，為表現最差類別，環球和歐股則跌20.35%和18.73%。中港股票基金上半年跌9.89%，不過中港股票開始轉勢，成爲6月份及第二季賺3.01%和0.18%，為唯一錄得正回報的資產類別，相對同期美股分別跌16.41%和8.33%。
6月表現最佳基金皆為中港股票基金，中銀保誠中國股票基金賺5.78%，其次為信安中國股票基金賺5.21%。韓國跟隨主要央行加息抗通脹，加上半導體行業周期轉衰，海通韓國基金6月跌14.31%，為表現最差基金，其次為宏利歐洲股基金，跌12.09%。
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