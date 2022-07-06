據報導，王巍指國美在網絡建設方面，為減輕壓力將減掉一些無效門店，從今年下半年開始，會改造加新開，推出160家左右城市型展廳門店。而目前進入合同流程中有10家以上。王巍又強調，因為消費者的需求是有差異的，不認為互聯網和實體店是替代關系。

在今年7月1日的「北京國美36周年慶典」新聞發佈會上，黃光裕的胞妹、國美電器董事長黃秀虹曾表示，今年國美將陸續優化門店網路，增強線下門店展示及互動體驗感，計劃新增160家重點城市展廳、新模式店，形成新的圍繞用戶本地生活需求的門店網路規劃。

國美今日暫升1.37%，報0.37元。

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