恒指今早低開75點，曾收窄至跌19點，午後跌幅擴大至566點，全日高低波幅547點。

恒指收市跌266點或1.22%，報21586點，成交金額1412億元，較上日增加15.2%，是6月30日1514.7億元成交後最多；國指跌96點或1.26%，報7545點。恒生科技指數收報4801點，跌1.23%。

匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0939）拖累大市。阿里巴巴（9988）、比亞迪（1211）、藥明生物（2269）貢獻恒指較多。

藍籌11隻升，55隻下跌，3隻無升跌。信義光能（0968）升1.66%，收報12.24元，是升幅最大的藍籌，中人壽（2628）跌7.83%，收報12.48元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報155.3元，升2.85%；跌幅最大的是攜程（9961）收報205元，跌6.65%。

恒指失守10天線(21777.65點)，20天線(21577.7點)、100天線(21571.47點)失而復得，另，20天線升穿100天線，呈黃金交叉。科指跌穿10天線(4858.45點)，20天線(4774.75點)失而復得。

北水南下合計淨流出35.65億元，較上日增加76.51%，連續第2日流出，累計流出-55.85億元，對上一次連續2日淨流出是4月21日。南水北上合計淨流出13.83億元人民幣，較上日增加2.53%，連續第2日流出，累計流出27.31億元。

午後消息股表現

國美電器（0493）關無效門店減壓，下半年推160家城市型展廳店。收報0.37元，升1.37%。

傳華夏幸福向潤地（1109）售百億項目，股價突抽高4%。潤地收報36元，跌1.91%。

嘉利國際（1050）：料業務有改善，分拆地產業務後或再派特別息。見52周低1.37元，收報1.4元，無升跌。

中國利郎（1234）上半年零售額按年錄得低至中單位數增長。收報3.91元，升0.77%。

港交所（0388）行政總裁歐冠昇：更多在香港第二上市的公司考慮在香港主要上市。收報367.8元，跌0.7%。

今早及隔晚消息股表現

遭穆迪降級，寶龍（1238）早市再插7%創一年低。見52周低1.19元，收報1.22元，跌6.87%。

比亞迪（1211）新能源車將進軍荷蘭市場。收報317.4元，升1.21%。

中汽協：6月汽車銷量按月增34%，按年增20%。汽車股個別發展，吉利（0175）收報16.4元，跌2.5%；比亞迪（1211）收報317.4元，升1.21%；廣汽集團（2238）收報7.5元，升0.94%；東風集團股份（0489）收報5.71元，跌0.87%；長城汽車（2333）收報14.12元，跌3.02%；北京汽車（1958）收報2.35元，跌2.08%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.35元，無升跌；小鵬汽車（9868）收報125元，升2.8%；五菱（0305）收報1.22元，跌1.61%；理想汽車（2015）收報155.3元，升2.85%；蔚來集團（9866）收報172.9元，升1.59%。

華府施壓荷蘭及日本，對華停售光刻機。中芯國際（0981）收報17.18元，跌2.39%。華虹半導體（1347）收報25.7元，跌1.72%。

智雲健康（9955）上市，定價30.5元。收報28.2元，跌7.54%。

新城發展（1030）擬向橫店影視，出售影院投資管理公司。收報3.34元，跌5.65%。

東風汽車（0489）上月汽車銷量升3.7%，新能源車銷量升1.9倍。收報5.71元，跌0.87%。

信利國際（0732）上月營業額按年減少8.4%。收報2.17元，跌0.91%。

內房6月銷售跌幅收窄，越秀地產（0123）合生創展（0754）按年有增長。越秀地產收報9.7元，跌3%。合生創展（0754）收報11.1元，跌3.98%。

靈活辦公空間供應商IWG將與希慎（0014）合作拓展大灣區工作網絡。收報23.55元，跌0.63%。

廣汽（2238）上月汽車銷量升41%。收報7.5元，升0.94%。

港交所（0388）成立香港國際碳市場委員會，擬發展碳市場。收報367.8元，跌0.7%。

招商局房託（1503）：新購北京項目有很大的提升空間，有利增加分派。收報2.55元，跌1.54%。

傳爭取從「未經核實名單」中除名，藥明生物（2269）：無錫公司已完成檢查。收報83.25元，升0.79%。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見2.01元，收報1.97元，跌0.51%；雲康集團（2325）創上市新高，見19元，收報18.8元，升2.17%；壹賬通金融科技（6638）創上市新高，見8元，收報6.7元，跌9.46%；綠城中國（3900）創52周高，見17.3元，收報17.04元，無升跌。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見1.53元，收報1.53元，跌5.56%；融信服務（2207）低見3.9元，收報4.02元，跌2.9%；富力（2777）低見1.81元，收報1.86元，跌2.62%；三巽控股（6611）低見0.55元，收報0.58元，跌1.69%；中駿集團（1966）低見0.86元，收報0.9元，跌2.17%；中梁（2772）低見1.06元，收報1.11元，跌1.77%；中國水業集團（1129）低見0.178元，收報0.18元，跌1.1%；聖諾醫藥（2257）低見62.55元，收報66元，跌4.76%；企展控股（1808）低見0.45元，收報0.46元，跌1.08%；泉峰（2285）低見38.7元，收報38.85元，跌12.4%。

28隻股份創52周低，其中十隻包括，粵海投資（0270）低見8.24元，收報8.3元，跌0.72%；檳傑科達（1665）低見0.87元，收報0.87元，跌3.33%；新世界發展（0017）低見27.05元，收報27.35元，跌1.08%；富豪產業（1881）低見1.27元，收報1.3元，無升跌；ASM太平洋（0522）低見61.5元，收報62.2元，跌3.72%；中國通信服務（0552）低見3.22元，收報3.26元，跌0.31%；靈寶黃金（3330）低見0.88元，收報0.89元，跌3.26%；火幣科技（1611）低見3.45元，收報3.5元，跌4.89%；理文造紙（2314）低見3.2元，收報3.25元，跌1.81%；亞洲水泥（0743）低見4.14元，收報4.15元，跌1.66%。

異動股

上升異動股，包括，華寶國際（0336）收報7.6元，升25.41%；易還財務（8079）收報0.18元，升12.5%；新東方（9901）收報18.02元，升12.2%；理文化工（0746）收報7.45元，升12.03%；澳洲成峰高教（1752）收報0.097元，升11.49%；英恒科技（1760）收報6.02元，升11.07%；金禧國際（0091）收報0.166元，升10.67%；希望教育（1765）收報0.69元，升9.52%；百濟神州（6160）收報117.5元，升9.4%；中昌國際（0859）收報0.235元，升9.3%；盛諾集團（1418）收報0.185元，升8.82%。

下跌異動股，包括，東勝旅遊（0265）收報0.052元，跌18.75%；勝獅貨櫃（0716）收報0.97元，跌15.65%；泉峰（2285）創上市新低，見38.7元，收報38.85元，跌12.4%；中遠海能（1138）收報4.41元，跌11.45%；中盈盛達（1543）見52周低1.6元，收報1.65元，跌10.81%；金輪天地（1232）收報0.125元，跌10.71%；復銳醫療（1696）收報12.36元，跌9.91%；壹賬通金融科技（6638）創上市新高，見8元，收報6.7元，跌9.46%；匯安智能科技（8379）收報0.153元，跌8.38%；康諾亞（2162）收報34.15元，跌8.2%；利寶閣（1869）收報0.191元，跌8.17%。

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