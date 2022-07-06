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環時︰SOHO中國CFO涉內幕交易被查非空穴來風

據內地官媒《環球時報》報導，指近日微博爆出「SOHO（中國）首席財務官倪葵陽因涉嫌內幕交易被警方帶走調查，公司多名高管亦被調查」的消息。報導引述消息人士指，有關消息絕非空穴來風，惟無提及更多詳情。

在上月底內地網傳的一則微信對話，內容提到SOHO中國（0410）「據公司內部消息，財務高管倪葵陽被警察帶走調查，可能與2021年某石收購SOHO中國期間進行內幕交易有關，多名SOHO中國高管也同時被調查」，對話又提到「倪（葵陽）在股市上套取大量現金，公開跑路」。其餘對話則透露，SOHO中國正拖欠員工工資等情況。

環球時報的報導提到，截至目前，SOHO中國仍未公開回應此事。

近年美國私募基金黑石（Blackstone）兩傳擬私有化的SOHO中國，最近一次是在2021年，黑石（Blackstone）以每股5元，溢價近31.6%私有化SOHO中國，總涉資近143億元。大股東兼創辦人潘石屹、張欣夫婦僅保留合共4.68億股股份，即約SOHO中國的9%已發行股本，私有化後退居第二大股東。

惟其後SOHO中國公布，鑒於當前滿足先決條件的進展不足，各方一致認為無法在最後截止日當天或之前滿足先決條件，並在諮詢執行人員後決定並一致同意不作出要約，正式宣告黑石私有化告吹。

SOHO中國今日跌2.04%，收報1.44元。

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