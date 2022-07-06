汪濤指，在最樂觀假設，所有中國進口貨品關稅取消，將可提振中國整體出口增長4個百分點，但一次性取消所有關稅很可能是一個過於簡化的假設，要視乎中國產品的市場份額，以及美國需求規模完全恢復等因素。調整關稅可能是美方在實現戰略目的和短期遏制通脹目標之間的權衡之舉，因此獲降低關稅貨品，可能是以消費品為主。

另外她認為，中國產品在美國進口的市場份額將逐漸恢復至關稅開徵前的水平，很可能是偏樂觀的假設。關稅可能并非推動供應鏈重組的唯一因素，驅動企業在不同地區的生產基地之間布局的原因廣泛，包括生產布局多元化；加強供應鏈韌性；以及進入新市場。因此，即使此前加徵的關稅完全取消，中國市場份額也可能無法恢復到關稅加徵前的水平。不過，若取消關稅導致整體供應增加，市場通過價跌量升達到平衡，即便市場份額未能恢復到關稅開徵前的高位，中國出口仍可能實現大幅增長，甚至超過我們的估計。

汪濤又指出，對華貨品關稅下調，也不代表中美貿易關系轉向，不能排除美國進一步升級對華限制措施的可能性。例如下調消費品關稅的同時，美國可能發起另一項產業的301加徵關稅調查。下調關稅同時，中國企業也可能面臨例如技術準入限制等更多限制。

美國對華加徵關稅的301調查已到4年期限，已在5月啟動復審程序，雖然有部分投資者預計，美國將在本月初大規模取消對華商品加徵的關稅，不過汪濤指出根據現有程序，美國貿易辦公室在復審期間收到了維持加徵關稅的申請，這意味需要開展進一步審核，據該行研究指第二輪審核可能還需進行30至60日，惟總統有權直接調整關稅，仍有可能宣布下調關稅，或啟動豁免程序的可能。

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