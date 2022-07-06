Mastercard香港及澳門總經理陳一芳表示，虛擬卡不但為本地消費者提供安全、無縫和方便的電子支付體驗，同時亦體現香港作為世界其中一個智慧城市的發展征程。

據介紹，該卡客戶於寵物商店及獸醫診所簽賬就會有4%現金回贈，每月回贈上限200元；並有特優0.17%月平息（實際年利率最低3.55%）的消費簽帳分期計劃，還款期最長60個月。

事實上，近年除了虛擬銀行推出虛擬信用卡，工銀亞洲和中信銀行（國際）也有自己的虛擬信用卡；匯豐銀行的商業銀行客戶亦可申請虛擬商業卡。

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