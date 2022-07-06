富達統計，香港強積金上半年整體回報下跌12.89%。 富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恆表示，雖然市場已反映大部分負面消息，估值逐漸正常化，但經濟前景不穩仍會困擾市場走勢，建議投資者下半年應傾向保守取態。該行對環球股市配置持保守態度，並偏向減持股票及增持現金，而較長存續期的主權債，在資產配置中會逐漸發揮分散風險的作用。
簡立恒表示，以地區分類，中國內地疫情現回落跡象，加上近日放寬隔離措施，經濟活動有望逐步改善，該行漸漸增加香港股票配置。展望未來，復蘇速度、放寬封城措施後的消費行為、全球需求下降情況及地緣政治發展，為下半年中國經濟走向的重要挑戰。整體亞洲股市，該行維持樂觀看法，特別是東盟地區有望受旅遊及消費重啟帶動而受惠。此外，台灣及澳洲錄得最多企業盈利上調，韓國及泰國企業亦見驚喜。
不過簡立恒指出，由於聯儲局期望緊縮至通脹回落至正常水平並以經濟軟著陸的目標難度十分高，該行對美國股市持中性看法。就近期美股業績公布後表現，有未達盈利預期的企業受到嚴厲的懲罰，而盈利超過預期的企業卻未有適當回報，反映投資者情緒偏弱。歐洲地區受俄烏戰爭及能源危機嚴重影響，對歐洲股市仍偏向減持態度。
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