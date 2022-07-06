3份入稟狀的原告為招商銀行股份有限公司，被告分別為南海控股的附屬公司「美視角有限公司」、于品海，以及南海控股。入稟狀指，于品海為南海控股附屬公司與招商銀行的貸款協議擔任擔保人，該附屬公司在到期還款日仍拖欠餘款。

根據入稟狀，原告和招商銀行股份有限公司深圳分行，於2018年2月與美視角簽下貸款協議，原告向美視角借出1.5億美元（約11.7億港元），于品海和南海控股為協議的擔保人。美視角全資擁有橙天嘉禾影城有限公司的股份，並將有關股份抵押予原告。不過，美視角沒有在今年2月的到期日償還款項，已構成違約。

原告現向美視角追討欠款、利息和費用等，合共逾5340萬美元（約4.19億港元），另要求法庭頒令原告行使抵押權。

今年6月，于品海曾遭建銀國際入稟高等法院，追討近3.79億元欠付債券利息及本金。事實上，近期有關于品海及南海控股財困傳聞不絕，其中南海早前已因無法如期公布2021年度業績，自4月1日起停牌至今。集團早前曾發公告，鑑於目前資金狀况，未能償還部分到期債務，導致部分債權人採取行動凍結集團部分資產。

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