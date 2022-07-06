隨著加息預期升溫，市場憂慮經濟衰退，摩根士丹利發表報告，指出在經濟衰退風險上行下，技資者或為避險而選擇高股息股票，卻不一定能夠跑贏大市，反而會墮進「價值陷阱」（value trap）。展望下半年，大摩預期投資者對通脹及利率風險的關注將轉至衰退風險和股息風險。