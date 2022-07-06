隨著加息預期升溫，市場憂慮經濟衰退，摩根士丹利發表報告，指出在經濟衰退風險上行下，技資者或為避險而選擇高股息股票，卻不一定能夠跑贏大市，反而會墮進「價值陷阱」（value trap）。展望下半年，大摩預期投資者對通脹及利率風險的關注將轉至衰退風險和股息風險。
大摩表示，企業具有資產負債表彈性及長期業務穩定性，是跑贏大市的條件。該行列出全球頭10位相對低風險減息的公司，港股當中包括昆侖能源（0135），預期股息率4.3%；康哲藥業（0867），預測股息率4.9%；中國石油股份（0857），預期大增2個百分點，股息率可達9.3%；以及工商銀行（1398），預測股息率8.3%。相對有較高風險減息的公司為玖龍紙業（2689），預期股息率僅3.7%，原本股息率為7.3%。
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