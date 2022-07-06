由於盧衍溢等成為太陽城大股東，並持股逾三成，因此按例需要作全面收購要約。不過，證監會執行人員指，要就有關要約下的適當要約價問題，轉介予收購及合併委員會決定，原因是證監會認為，今次要約有事項，牽涉特別罕見、事關重大或難於處理的爭論要點。因此最終作價，要取決於收購及合併委員會會議結果。

至於太陽城旗下持股69.66%的凱升集團（0102）方面則指，盧衍溢連同自身持股及其他董事等一致行動人士在內，在凱升的持股達69.78%，持股同樣超過全面收購觸發門檻30%或以上。盧衍溢已向證監會執行人員申請，尋求裁定，無須按例進行連橫全面收購，正待結果。兩公司均表示，證監會尚未作出決定，但是兩者同時申請於明早9時將股份恢復買賣。

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