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港大眼科中心周一開幕 伙郭炳江助低收入視障人士診療

香港大學李嘉誠醫學院眼科學系營運的「香港大學眼科中心」剛於周一（4日）正式開幕，並由港大校長張翔、港大醫學院院長梁卓偉教授、港大醫學院眼科學系系主任梁啟信教授及新地（0016）郭炳江伉儷主禮。中心宣佈，獲郭炳江及家人慈善基金捐助下，將成立一項慈善計劃，為低收入家庭的視障人士提供眼科醫療服務。

港大眼科中心表示，計劃將冠名為「郭炳江伉儷白內障手術服務及研究慈善計劃」，將為本港低收入家庭的視障人士提供醫療服務，包括名額逾1000人的免費專業眼科檢查，以及名額500人或以上的白內障手術。中心解釋，推出計劃是鑑於本港居民對白內障手術的需求不斷攀升，公立醫院眼科門診及手術的輪候時間也愈來愈長。

根據介紹，港大眼科中心致力提供優質眼科診斷與治療、提升本港眼科醫療教育水平，並為本港引入領導全球的眼科診斷與治療科技。中心更設有全港唯一廣域超高速光學相干斷層掃描儀，可掃描及分析清晰的視覺神經和視網膜黃斑影像，有助及早發現青光眼和老年黃斑病變等眼疾。

梁啟信教授感謝郭炳江伉儷與多位善長捐贈，使上述慈善計劃及「香港大學眼科中心」得以順利成立，他表示，期望眼科中心致力推動眼科研究，為眼疾患者提供專業的治療和護理，並培訓新一代眼科醫護人才。

郭炳江致辭時自言曾是白內障病人，深明視力受損的苦況，希望藉此機會向醫護專業人員致謝，並感謝香港聖公會福利協會答允協助，甄選合資格低收入家庭病人參加慈善計劃。