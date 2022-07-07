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聯儲局未提「衰退」 標指納指連升3日 道指升69點 美債息續倒掛

經濟數據暗示成長將略微放緩，促使一些投資者無視聯儲局在6月份會議紀要中重申的鷹派立場，為遏制通脹不惜大幅收緊貨幣政策，國債息全線飈升，2年和3年期債息重回3%附近。2年期國債息上漲18.34個基點，報3.0018%；10年期國債息上漲12.26個基點，報2.9280%，2年期和10年期美國國債息保持倒掛。議息紀要隻字未提「衰退」，美股上升，標指納指連升3日。

道瓊斯工業平均指數收漲69點，升幅0.23%，報31037點。標普500指數收漲13點，升幅0.36%，報3845點。納斯達克綜合指數收漲39點，或0.35%，報11361點。

聯合健康升1.99%，報515.29美元(下同)，是貢獻道指幅最大的藍籌，貢獻66點，而高盛跌1.16%，報293.76元，拖低道指22點。

科技股方面，蘋果收市報142.92元，升0.96%，谷歌母公司Alphabet收市報2291.44元，升1.15%，亞馬遜收市報114.33元，升0.73%，Facebook收市報169.77元，升0.93%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.67%，報407點。德國DAX指數收漲1.56%，報12594點；法國CAC 40指數漲2.03%，報5912點；英國富時100指數收漲1.18%，報7107點。

 