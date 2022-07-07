經濟數據暗示成長將略微放緩，促使一些投資者無視聯儲局在6月份會議紀要中重申的鷹派立場，為遏制通脹不惜大幅收緊貨幣政策，國債息全線飈升，2年和3年期債息重回3%附近。2年期國債息上漲18.34個基點，報3.0018%；10年期國債息上漲12.26個基點，報2.9280%，2年期和10年期美國國債息保持倒掛。議息紀要隻字未提「衰退」，美股上升，標指納指連升3日。