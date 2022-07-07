個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.92%，折合報344.42元；阿里巴巴（9988）跌0.13%，折合報116.85元；美團（3690）跌0.72%，折合報194.49元；匯控（0005）跌0.43%，折合報48.89元；建行（0939）跌0.43%，折合報元5.17。

道期現跌0.041%；標期現跌0.05%；納期現升0.25點。日股現升0.48%，韓股現升1%，澳股現升0.44%。

VIX指數隔晚跌2.94%或0.81點，報26.73點。

紐油現跌0.31%或0.31美元，報98.22美元；布油現跌0.39%或0.39美元，報100.29美元；金價現升0.13%或2.29美元，報1741.15美元；美國10年期債息現跌0.44%或0.0129厘，報2.9151厘。

今日焦點股份可留意：

騰盛博藥（2137）：新冠治療藥在中國商業化上市。

周焯華「愛將」盧衍溢擬接手太陽城（1383），惟定價及需否收購凱升待裁決。

華置（0127）上半年未變現虧損逾2.4億，強調不影響現金流。

震雄（0057）終止與基匯資金合作發展深圳地皮。

環時︰SOHO中國（0410）CFO涉內幕交易被查非空穴來風。

東方海外（0316）：第2季收益按年增52.4%。

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