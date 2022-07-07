moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港股ADR跌137點 夜期低水98點 美期變動不大 亞股升

美股向上，港股ADR跌137點或0.64%，報21448點，即月恒指夜期跌17點，報21489點，夜期低水98點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.92%，折合報344.42元；阿里巴巴（9988）跌0.13%，折合報116.85元；美團（3690）跌0.72%，折合報194.49元；匯控（0005）跌0.43%，折合報48.89元；建行（0939）跌0.43%，折合報元5.17。

道期現跌0.041%；標期現跌0.05%；納期現升0.25點。日股現升0.48%，韓股現升1%，澳股現升0.44%。

VIX指數隔晚跌2.94%或0.81點，報26.73點。

紐油現跌0.31%或0.31美元，報98.22美元；布油現跌0.39%或0.39美元，報100.29美元；金價現升0.13%或2.29美元，報1741.15美元；美國10年期債息現跌0.44%或0.0129厘，報2.9151厘。

今日焦點股份可留意：

騰盛博藥（2137）：新冠治療藥在中國商業化上市。

周焯華「愛將」盧衍溢擬接手太陽城（1383），惟定價及需否收購凱升待裁決。

華置（0127）上半年未變現虧損逾2.4億，強調不影響現金流。

震雄（0057）終止與基匯資金合作發展深圳地皮。

環時︰SOHO中國（0410）CFO涉內幕交易被查非空穴來風。

東方海外（0316）：第2季收益按年增52.4%。

 

其他報道

騰盛博藥：新冠治療藥在中國商業化上市

聯儲局未提「衰退」 標指納指連升3日 道指升69點 美債息續倒掛