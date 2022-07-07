恒指今早低開233點或1.09%，報21352點，成交金額29億元；國指今早低開117點或1.56%，報7428點。恒生科技指數開市報4720點，跌1.68%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。藥明生物（2269）、長實集團（1113）、中生製藥（1177）貢獻恒指較多。
藍籌5隻升，51隻下跌，13隻無升跌。東方海外（0316）升2%，報214.2元，是升幅最大的藍籌，中行（3988）跌8.04%，報2.86元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，24隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報29.35元，升1.03%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報31.15元，跌5.89%。
恒指跌穿20天線(21544.61點)、100天線(21541.7點)。科指跌穿20天線(4769.88點)。
騰盛博藥（2137）：新冠治療藥在中國商業化上市。開市報10.14元，升14.84%。
周焯華「愛將」盧衍溢擬接手太陽城（1383），惟定價及需否收購凱升待裁決。開市報0.12元，升114.29%。
華置（0127）上半年未變現虧損逾2.4億，強調不影響現金流。無成交，報2.25元。
震雄（0057）終止與基匯資金合作發展深圳地皮。無成交，報2.32元。
環時︰SOHO中國（0410）CFO涉內幕交易被查非空穴來風。開市報1.41元，跌2.08%。
東方海外（0316）：第2季收益按年增52.4%。開市報214.2元，升2%。
破頂股包括，長實集團（1113）創52周高，見57元，開市報57元，升1.69%。
異動股
上升異動股，包括，太陽城集團（1383）開市報0.12元，升114.29%；凱升控股（0102）開市報0.08元，升77.78%；騰盛博藥（2137）開市報10.14元，升14.84%；中遠海控（1919）開市報11.6元，升6.81%；興科蓉醫藥（6833）開市報1.32元，升6.45%；李氏大藥廠（0950）開市報2.45元，升5.6%；創勝集團醫藥（6628）開市報18.7元，升2.86%；金匯（8160）開市報0.09元，升4.65%；中駿商管（0606）開市報1.6元，升4.58%；裕承科金（0279）開市報0.185元，升4.52%；華寶國際（0336）開市報7.9元，升3.95%。
下跌異動股，包括，農業銀行（1288）開市報2.68元，跌8.22%；中行（3988）開市報2.86元，跌8.04%；中國銀河（6881）開市報4.03元，跌7.78%；新華保險（1336）開市報20.2元，跌6.91%；萬國數據（9698）開市報31.15元，跌5.89%；蔚來集團（9866）開市報163.9元，跌5.21%；泰凌醫藥（1011）開市報0.201元，跌4.74%；龍湖（0960）開市報34.4元，跌4.71%。
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