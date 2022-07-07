報道引述消息指，該區間是盟國所認為的俄羅斯邊際生產成本到其2月24日入侵烏克蘭之前的油價。具體的範圍將取決於各方就上限達成一致時的市場狀況，而市況可能出現重大變化。

美國目前沒有對俄羅斯實施域外二級制裁，且歐洲盟國一直擔心這種做法。消息人士稱，祭出此舉並限制油價可能是最後的手段。

報道引述消息指，美國也在權衡很多潛在的執法工具，包括可能對以更高價格運輸俄羅斯石油的航運公司採取限制措施，以及制裁任何為高於限價的售油交易提供便利的銀行和金融機構。

另一方面，彭博的石油策略師Julian Lee分析認為，俄羅斯總統普京已經找到了另一種武器，「哈薩克斯坦的原油」，可用於對付支持烏克蘭的歐洲國家，而且他用這個武器幾乎不會付出任何代價。

Julian Lee指，俄羅斯Novorossiysk的一家法院已下令裏海管道財團(Caspian Pipeline Consortium, CPC)暫停從其黑海港口發運石油，暫停為期一個月，作為其違反漏油法規的懲處。

Julian Lee指，CPC原油約三分之二最終運往歐洲市場。對俄羅斯的石油出口幾乎沒有影響。俄羅斯石油僅佔CPC運量的10%左右，而且可以改道其他渠道出口。此舉對哈薩克斯坦打擊更大，因為該國近80%的出口依賴這一管線，而且基本沒什麼彈性可以降低這種依賴。

此舉將減少每日150萬桶原油供應，Julian Lee指，對歐洲將構成沈重打擊，而俄羅斯也能通過刺激本已高企的油價來懲罰西方的對手，同時還能提高其財政收入，因為其出口幾乎不受影響。

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