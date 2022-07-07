美股正面對多方面挑戰，包括高通脹環境、經濟增長放緩、踏入加息流動性減少等，以致近日美股走勢向下，多隻重磅股插水。晨星美國經濟研究主管Preston Caldwell表示，目前通脹持續高企，都影響今明兩年國民生產總值(GDP)，料今年GDP僅增長2%，明年下跌至1.3%，至2024年才有機會反彈至2.7%。
通脹高居不下主要受能源及汽車價格推動，預期2022年通脹率達5.7%後見頂回落，此後未來數年，通脹率將處於2%以下。貨幣政策方面，由於烏俄衝突以致市場前景不明朗及引起供應鏈問題，此情況下，相信美聯儲局會採取更積極的收緊政策，年底聯邦基金利率區間將升至3至3.25厘。
投資部署方面，股票宜選周期性股份如金融服務業、房地產、通訊服務及原材料行業，選股包括有Goldman Sachs（美股：GS）、Eastman Chemical Company（美股：EMN ）、Simon Property Group（美股：SPG）。至於債市前景則較悲觀，美聯儲局持續加息相信會影響債市回報、債價下跌，而且市場憂慮經濟衰退，都會導致企業信用利差擴闊，違約率將會因而提升。
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