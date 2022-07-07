文章日期：2022年7月7日 15:07
滬深三大指數高收，終止兩連跌。滬指全日高位見3375點，收報3364點，升9點或0.27%，成交額4382億元人民幣（下同）。
深證成指同樣造好，高位見12962點，升124點或0.97%，收報12935點，成交額6148億元，兩市合共成交額10530億元。
創板指收報2849點，升46點或1.68%。
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