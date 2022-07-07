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環時：美國對華進行所謂「精確打擊」 絕不可能全身而退

《紐約時報》報道，美國拜登政府計劃利用在俄烏戰事中的經驗，擴大對中國實施出口管制，試圖限制中國的軍事和科技發展。官媒《環球時報》發表社評時表示，美國對華進行所謂「精確打擊」，美國絕不可能全身而退。

美國據報擬擴大對中國實施出口管制 試圖限制其軍事及科技發展

社評指出，美國在聯合其盟友對俄羅斯進行極限制裁的時候，另一隻眼睛始終盯著中國，對中國的打壓不但沒有放鬆，還在一些領域變本加厲。文章提到，美國著眼的都是以更小的成本和代價，實現對中國的壓制。

社評又指，華盛頓政策精英之所以總是感覺對中國「下手還不夠重」，總想要進一步加碼，這其實恰恰說明之前的那些措施沒有見效，是華盛頓走錯了方向。華盛頓所謂的「精確打擊」，既完全掩蓋不了它逆經濟全球化大勢而動的本質，也絲毫影響不了中國人把核心技術掌握在自己手上的決心。

社評提到，美國對華進行所謂「精確打擊」，美國絕不可能全身而退。「美國的政治信譽在頻繁的霸凌行為後已折損殆盡，同時制裁本身也給美國造成了越來越深度的反噬。」

社評稱，中美高層最近舉行了數輪通話及會談，而華盛頓的「知情人士」卻在這兩天集中向媒體放風，時機選擇耐人尋味。文章強調，希望中美關係緩和，但絕不會放棄原則底線，也不會被華盛頓帶節奏。

 

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