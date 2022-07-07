恒指今早低開233點，曾跌最多385點，午後倒升，收市競價升56點，為全日高位，全日高低波幅443點。

恒指收市升56點或0.26%，報21643點，成交金額1120億元，較上日減少20.67%，是6月2日1036.02億元成交後最少；國指跌6點或0.09%，報7538點。恒生科技指數收報4780點，跌0.45%。

美團（3690）、中行（3988）、阿里巴巴（9988）拖累大市。騰訊（0700）、匯控（0005）、友邦（1299）貢獻恒指較多。

藍籌43隻升，24隻下跌，2隻無升跌。吉利（0175）升6.71%，收報17.5元，是升幅最大的藍籌，中行（3988）跌7.4%，收報2.88元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，23隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小米（1810）收報13.42元，升1.82%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報31.4元，跌5.14%。

恒指續低於10天線(21841.18點)，而20天線(21559.15點)、100天線(21544.61點)則失而復得。科指續低於10天線(4881.22點)，20天線(4772.83點)失而復得。

北水南下合計淨流出0.61億元，較上日減少98.29%，連續第3日流出，累計流出-56.46億元，對上一次連續3日淨流出是2022年3月28日。南水北上合計淨流入5.54億元人民幣，終止連續2日流出。

午後消息股表現

SOHO中國（0410）︰僅倪葵陽涉股票內幕交易被查，CFO職務已轉交財務總監。收報1.4元，跌2.78%。

港府暫緩航班「熔斷機制」。國泰（0293）創52周高，見8.79元，收報8.55元，升3.14%。其他航空股方面，國航（0753）收報6.5元，升4.5%；南航（1055）收報4.46元，升3.72%；東航（0670）收報2.97元，升1.71%。

濠賭股亦受惠跟升。新濠國際發展（0200）收報5.46元，升0.92%；美高梅中國（2282）收報4.25元，升2.16%；澳博（0880）收報3.41元，升2.71%；永利澳門（1128）收報5.14元，升2.39%；銀河娛樂（0027）收報47.15元，升3.06%；金沙中國（1928）收報18.32元，升2.46%。

據報港交所（0388）再有兩名高層離職。收報370.6元，升0.76%。

今早及隔晚消息股表現

商務部等17部門發通知，擴大汽車消費。汽車股普遍向上，「蔚小理」向下。吉利（0175）收報17.5元，升6.71%；比亞迪（1211）收報325元，升2.39%；廣汽集團（2238）收報8.04元，升7.2%；東風集團股份（0489）收報5.85元，升2.45%；長城汽車（2333）收報15.02元，升6.37%；北京汽車（1958）收報2.38元，升1.28%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.33元，跌1.48%；小鵬汽車（9868）收報124.5元，跌0.4%；五菱（0305）收報1.27元，升4.1%；理想汽車（2015）收報153.2元，跌1.35%；蔚來集團（9866）收報166.8元，跌3.53%。

騰盛博藥（2137）：新冠治療藥在中國商業化上市。收報9.87元，升11.78%。

周焯華「愛將」盧衍溢擬接手太陽城（1383），惟定價及需否收購凱升待裁決。收報0.133元，升137.5%。

華置（0127）上半年未變現虧損逾2.4億，強調不影響現金流。收報2.22元，跌1.33%。

震雄（0057）終止與基匯資金合作發展深圳地皮。收報2.3元，跌0.86%。

環時︰SOHO中國（0410）CFO涉內幕交易被查非空穴來風。收報1.4元，跌2.78%。

東方海外（0316）：第2季收益按年增52.4%。收報218元，升3.81%。

破頂股表現

破頂股包括，雲康集團（2325）創上市新高，見19.18元，收報18.08元，跌3.83%；國泰（0293）創52周高，見8.79元，收報8.55元，升3.14%；長實集團（1113）創52周高，見57元，收報56.75元，升1.25%；GBA集團（0261）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；英恒科技（1760）創52周高，見6.69元，收報6.5元，升7.97%。

破底股方面

16隻股份創上市新低，其中十隻包括，世茂服務（0873）低見3.1元，收報3.13元，跌8.21%；時代鄰里（9928）低見1.54元，收報1.54元，跌4.35%；中駿商管（0606）低見1.48元，收報1.57元，升2.61%；融信服務（2207）低見3.88元，收報3.99元，跌0.75%；富力（2777）低見1.78元，收報1.79元，跌3.76%；中駿集團（1966）低見0.85元，收報0.85元，跌5.56%；融信中國（3301）低見1.58元，收報1.61元，跌0.62%；加科思（1167）低見5.69元，收報5.86元，跌1.18%；泉峰（2285）低見36.8元，收報39.5元，升1.67%；味千中國（0538）低見0.85元，收報0.86元，跌3.37%。

27隻股份創52周低，其中十隻包括，美瑞健康國際（2327）低見0.315元，收報0.315元，跌4.55%；檳傑科達（1665）低見0.86元，收報0.86元，跌1.15%；雲智匯科技（1037）低見0.275元，收報0.29元，升3.57%；新世界發展（0017）低見27元，收報27.25元，跌0.37%；ASM太平洋（0522）低見59.75元，收報60.8元，跌2.25%；靈寶黃金（3330）低見0.88元，收報0.88元，跌1.12%；火幣科技（1611）低見3.42元，收報6.49元，升85.43%；理文造紙（2314）低見3.17元，收報3.24元，跌0.31%；亞洲水泥（0743）低見4.14元，收報4.15元，無升跌；天虹紡織（2678）低見7.71元，收報7.9元，跌0.75%。

異動股

上升異動股，包括，太陽城集團（1383）收報0.133元，升137.5%；火幣科技（1611）見52周低3.42元，收報6.49元，升85.43%；凱升控股（0102）收報0.081元，升80%；易還財務（8079）收報0.221元，升22.78%；邁博藥業（2181）收報0.71元，升20.34%；太陽娛樂（8082）收報0.068元，升19.3%；皓天財經（1260）收報0.26元，升17.65%；有線（1097）收報0.048元，升17.07%；南京熊貓電子股份（0553）收報4.06元，升14.37%；福晟（0627）收報0.017元，升13.33%；利寶閣（1869）收報0.215元，升12.57%。

下跌異動股，包括，WAC（8619）收報0.078元，跌10.34%；PLATT NERA（1949）收報0.275元，跌9.84%；米格國際（1247）收報0.91元，跌9%；華寶國際（0336）收報6.93元，跌8.82%；中國銀河（6881）收報4元，跌8.47%；世茂服務（0873）創上市新低，見3.1元，收報3.13元，跌8.21%；壹賬通金融科技（6638）收報6.15元，跌8.21%；新華保險（1336）收報19.98元，跌7.93%；偉俊集團控股（1013）收報0.06元，跌7.69%；佳民（8519）收報0.061元，跌7.58%。

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