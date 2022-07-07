吉利（0175）公布，6月總銷量12.65萬部，按年增26%，按月增42%；首6個月累計為61.38萬部按年跌3%，完成全年目標37.2%。其中，純電動車6月銷售19591部，按年增3.43倍，首6月公告為售81196部，增4.8倍*；插電式混動10080部，按年升5.34倍，首6月售23891部，升1.92倍；油電混動3170部，按月升16.16%。*(如以5月份公告的累計66226部，加上本月的數字，應為85817部，增幅應為5.19倍。
按地區劃分，內地市場6月售10.3萬部，按年增11%，首6月則跌9%，至52.6萬部；出口方面，6月共2.28萬部，按年增2.24倍，首6月共8.76萬部，升64%。
6月份極氪共售出4302部，按月減少0.65%；幾何售12163部，按年升175%，按月增35.6%；睿藍共售4936部，按月增22.4%；吉利售104164部，按年升25%，按月升50.15%。
經計算，首6月銷量完成目標付運量，極氪為27.16%，幾何為34.05%，領克為25.75%，吉利為44.67%。
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