GEM（前稱創業板）年初至今未見公司上市，業界要求改革聲音不絕。財經事務及庫務局局長許正宇在立法會會議上表示，港交所（0388）已於去年就GEM的功能和定位展開檢討，並已在上市委員會下成立專責小組處理相關工作。許表示，港交所積極參考各地類似市場的經驗，包括近年內地中小型及創新企業融資平台，即科創板、創業板和北交所的發展，惟未有就檢討擬定確切時間表。
許正宇表示，專責小組工作涉及多個層面，例如向發行人和投資者了解他們關注的問題；研究提升現時股票流動性；發掘適合透過股票市場融資但未能達到主板或現時GEM上市門檻的潛在發行人來源；評估潛在發行人來源的市場吸引力和流動性，即是否能夠吸引投資者持續持有及買賣有關股票；考慮相關風險管控措施等。
他續指，會一併審慎考慮市場相關意見，包括重設簡化轉板機制、吸引創新公司上市、與內地市場建立互聯互通、增設第二上市途徑、提升上市公司有關環境、社會及管治（ESG）的披露標準等。
此外，證監會和港交所正檢視主板的上市規則，研究在充分顧及相關風險的情況下，修訂未盈利科企的上市條件配合有關集資需求。
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