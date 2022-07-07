GoWealth 由WeLab 與安聯投資合作推出，提供12個標準投資組合，當中包括基金經理貝萊德、安聯投資、駿利亨德森投資等，模擬組合在不同市況下的前瞻走勢，為客人評估最適合的投資建議。安聯投資亞太區機構業務總監曹偉邦表示，利用人工智慧作出前瞻性推測，客人只需以快捷方式設定投資目標，將理財計劃過程簡單化。

李家達表示，Gowealth過去兩個月的測試期間表現理想，有6.5萬內部員工率先體驗制訂理財目標流程。客戶調查反映70%試用者表示期待服務正式推出。不過，現未有定下參與用戶數量及相關投資額的目標，僅希望首先為客戶帶來教育及體驗服務。他續指，上半年該行的表現理想，今年上半年的總收入較去年下半年的收入大增10倍，當中淨利息收入轉虧為盈，期望至2023年底可達到淨服務費及淨利息收入佔該行的總體收入各半。

其他報道

網信辦：數據出境安全評估辦法 9月1日實施

財庫局許正宇：參考科創板及創業板經驗改革GEM

英國首相約翰遜據報辭職 英鎊曾彈近0.5%

國泰：歡迎港府暫緩個別航線「熔斷機制」

吉利6月總銷量按年升26% 按月增42% 純電增3.4倍 插電增5.3倍

渣打：料中國下半年經濟增長好過預期 仍將繼續貨幣寬鬆

恒指最高位收市升56點 成交減少北水流出 20天、100天線失而復得

FBI局長：中國正嘗試「洗劫」西方企業的知識產權

俄羅斯星巴克據報將易名重開

Carousell與物流商Zeek合作 買賣平台增送貨服務