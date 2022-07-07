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虛銀匯立推智能理財顧問GoWealth 上半年收入大增10倍

匯立銀行（WeLab Bank）宣布，推出智能理財顧問GoWealth，是目標導向型（goal-based）智能理財顧問服務．提供一站式的顧問服務，由即日起正式推出。客人可於WeLab Bank 的應用程式內，進行「Set Track Goal」三步，設定理財目標，選擇投資組合建議、基金買賣，以及追蹤理財目標。WebLab Bank 行政總裁李家達表示，GoWealth的門檻僅為100元，期望吸引客人首先體驗服務。過程中，認購費用收取1.5%，沒有贖回等其他費用。

GoWealth 由WeLab 與安聯投資合作推出，提供12個標準投資組合，當中包括基金經理貝萊德、安聯投資、駿利亨德森投資等，模擬組合在不同市況下的前瞻走勢，為客人評估最適合的投資建議。安聯投資亞太區機構業務總監曹偉邦表示，利用人工智慧作出前瞻性推測，客人只需以快捷方式設定投資目標，將理財計劃過程簡單化。

李家達表示，Gowealth過去兩個月的測試期間表現理想，有6.5萬內部員工率先體驗制訂理財目標流程。客戶調查反映70%試用者表示期待服務正式推出。不過，現未有定下參與用戶數量及相關投資額的目標，僅希望首先為客戶帶來教育及體驗服務。他續指，上半年該行的表現理想，今年上半年的總收入較去年下半年的收入大增10倍，當中淨利息收入轉虧為盈，期望至2023年底可達到淨服務費及淨利息收入佔該行的總體收入各半。

 

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