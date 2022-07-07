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內地擬提前下達明年地方專項債限額 以加大基建投資提振經濟

彭博社引述消息報道，內地考慮提前下達明年部分地方專項債限額1.5萬億元人民幣，切實加大基礎設施投資建設的力度以提振經濟增長。這有望創造地方政府使用次年地方債額度跨年度籌集資金的先例。

消息指，今年擬提前下達的2023年地方政府專項債限額，計劃今年下半年就開始發行，力求早實施早受益，實現財政政策的跨周期調節作用。此前中國雖然多次在全國兩會召開之前就提前下達部分專項債額度，但實際發行均不早於當年1月1日。上述跨年發行計劃仍待國務院乃至全國人大常委會批准，尚未最終確定。

報道引述消息指，發改委要求地方相關部門近期抓緊上報明年基建項目儲備情況，並計劃將確定能開工的項目儘量前移至今年落地實施。儘管在年底前上報下一年項目儲備屬於慣例，但通常會等到每年第四季度才進行。

財政部、發改委未回應彭博查詢。

彭博數據顯示，剔除再融資債券，今年上半年中國共發行4.04萬億元地方債，其中專項債發行3.33萬億元，均為有數據以來最高的半年紀錄；同時這也意味著今年3.65萬億元的新增專項債額度中，扣除待後續發行的2000億元補充中小銀行資本金債券，已經基本完成。回望歷史，在6月底前基本完成新增專項債發行的尚屬首次。

報道引述消息指，2023年地方專項債額度下達的時間提前量也可能大大超出往年。從歷史看，2019年-2022年期間專項債額度曾多次提前下達，下達時間一般是上一年的11月或者12月，發行則是當年1月1日後開始正式發行。

根據全國人大常委會的授權，提前下達地方債額度的年份為2019年-2022年，目前尚不清楚如果提前下達2023年額度是否還需再次獲得全國人大常委會的授權。

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