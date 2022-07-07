同時，潘蘇通一方亦需承擔未償債務擔保義務，合伙企業有權就高銀天津名下部分地塊建築物及建設用地使用權、廣州鑫富大（現更名為廣州富大）100%股權及松日資訊100%股權折價或就拍賣、變賣所得價款優先受償。

截至今日，法院已受理上述訴訟。信達則指，公司現時評估訴訟於現階段不會對公司的業績及財務狀況造成重大不利影響，亦不影響公司之正常經營。

翻查信達前次披露向潘蘇通追債15億元的公告，當時信達已同時要求潘氏一方除了承擔15億元債務外，亦申請要求潘旗下的松日資訊承擔質押擔保責任，對潘蘇通一方的名下資產進行查封、扣押和凍結。而當時法院亦已受理該訴訟，並裁定准許執行財產保全。

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