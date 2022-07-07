中國信達（1359）向高銀金融（0530）大股東潘蘇通追債15億元一事，據信達公告，合伙企業已取得該筆15億元債務的勝訴判決，惟由於潘蘇通一方仍未償還款項，故已再向法院起訴潘蘇通一方，要求對方承擔尚未償還的本金74億元人民幣及利息、罰息、複利等還款義務。
同時，潘蘇通一方亦需承擔未償債務擔保義務，合伙企業有權就高銀天津名下部分地塊建築物及建設用地使用權、廣州鑫富大（現更名為廣州富大）100%股權及松日資訊100%股權折價或就拍賣、變賣所得價款優先受償。
截至今日，法院已受理上述訴訟。信達則指，公司現時評估訴訟於現階段不會對公司的業績及財務狀況造成重大不利影響，亦不影響公司之正常經營。
翻查信達前次披露向潘蘇通追債15億元的公告，當時信達已同時要求潘氏一方除了承擔15億元債務外，亦申請要求潘旗下的松日資訊承擔質押擔保責任，對潘蘇通一方的名下資產進行查封、扣押和凍結。而當時法院亦已受理該訴訟，並裁定准許執行財產保全。
其他報道
虛銀匯立推智能理財顧問GoWealth 上半年收入大增10倍
微軟蓋茨斥逾1億元購入2100英畝農地 成為美國最大私人農田擁有者
吉利6月總銷量按年升26% 按月增42% 純電增3.4倍 插電增5.3倍
恒指最高位收市升56點 成交減少北水流出 20天、100天線失而復得
SOHO中國︰僅倪葵陽涉股票內幕交易被查 CFO職務已轉交財務總監