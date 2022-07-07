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瑞士隆奧：美國即現經濟衰退 中國市場開始超前

瑞士隆奧亞太區首席投資總監Jean-Louis Nakamura表示，2022 年上半年美聯儲局及各國央行加息的行為帶動貨幣利率的波動，並預計在年底加息至逾3%，而且幾乎所有地方的貨幣條件都受到限制，收入和GDP收縮的可能性顯著增加。

根據隆奧資料顯示，美國即將出現衰退。美國今年上半年度股票回報率是自1970年以來最低的-21.3%，比起2008年金融海嘯還要多出10%。雖然整體通脹數據最近有輕微回落的現象，但能源及食品價格仍因為地緣政治及供應不足問題而受威脅。G7計劃限制俄羅斯原油價格，有可能造成俄羅斯大幅度減產，面臨全球原油價格飆升的可能性。

而食物方面，歐洲和東南亞不利的天氣條件，在加上俄烏戰爭對食品出口的破壞，將導致未來一年全球小麥產量減少450萬噸，所以預計通脹在整個夏季將會維持高位水平，到年底才會回落。

但中國處於和其他各國不同的處境。中國由於從2020年起實施過度限制性的監管政策，其經濟增長從去年開始受阻，並在2022年因Omicron爆發的壓抑經濟而進一步減弱。由於青年失業率已經達到創紀錄水平，中國當局現在別無選擇，只能以更務實的方式實施社會面動態清零政策，同時擴大國內需求。所以中國本地市場自本年4月下旬開始有明顯回升，有賴於中國政府在貨幣和信貸方面的舉措。包括在4月至5月期間降低主要政策利率以及擴大貸款配額，和部分重點省份決定降低首付和放寬購房限制等，反映出活動環境改善和政策支持力度增強。預料未來幾個月內仍有類似回報的空間，與全球市場的波動完全隔離。

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