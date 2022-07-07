根據隆奧資料顯示，美國即將出現衰退。美國今年上半年度股票回報率是自1970年以來最低的-21.3%，比起2008年金融海嘯還要多出10%。雖然整體通脹數據最近有輕微回落的現象，但能源及食品價格仍因為地緣政治及供應不足問題而受威脅。G7計劃限制俄羅斯原油價格，有可能造成俄羅斯大幅度減產，面臨全球原油價格飆升的可能性。

而食物方面，歐洲和東南亞不利的天氣條件，在加上俄烏戰爭對食品出口的破壞，將導致未來一年全球小麥產量減少450萬噸，所以預計通脹在整個夏季將會維持高位水平，到年底才會回落。

但中國處於和其他各國不同的處境。中國由於從2020年起實施過度限制性的監管政策，其經濟增長從去年開始受阻，並在2022年因Omicron爆發的壓抑經濟而進一步減弱。由於青年失業率已經達到創紀錄水平，中國當局現在別無選擇，只能以更務實的方式實施社會面動態清零政策，同時擴大國內需求。所以中國本地市場自本年4月下旬開始有明顯回升，有賴於中國政府在貨幣和信貸方面的舉措。包括在4月至5月期間降低主要政策利率以及擴大貸款配額，和部分重點省份決定降低首付和放寬購房限制等，反映出活動環境改善和政策支持力度增強。預料未來幾個月內仍有類似回報的空間，與全球市場的波動完全隔離。

其他報道

玄武雲明掛牌 暗盤收跌3% 每手帳面蝕95元

中國波頓：已取得電子煙油煙草專賣生產企業許可證

信達再告高銀潘蘇通 要求變賣高銀天津項目抵74億元債務

內地擬提前下達明年地方專項債限額 以加大基建投資提振經濟

佐丹奴發盈喜 料上半年純利最多增長68%

虛銀匯立推智能理財顧問GoWealth 上半年收入大增10倍

網信辦：數據出境安全評估辦法 9月1日實施

微軟蓋茨斥逾1億元購入2100英畝農地 成為美國最大私人農田擁有者

財庫局許正宇：參考科創板及創業板經驗改革GEM

英國首相約翰遜據報辭職 英鎊曾彈近0.5%

國泰：歡迎港府暫緩個別航線「熔斷機制」

吉利6月總銷量按年升26% 按月增42% 純電增3.4倍 插電增5.3倍

渣打：料中國下半年經濟增長好過預期 仍將繼續貨幣寬鬆

恒指最高位收市升56點 成交減少北水流出 20天、100天線失而復得

FBI局長：中國正嘗試「洗劫」西方企業的知識產權

俄羅斯星巴克據報將易名重開

Carousell與物流商Zeek合作 買賣平台增送貨服務

環時：美國對華進行所謂「精確打擊」 絕不可能全身而退

滬深三大指數終止兩連跌 兩市成交破萬億人幣

晨星：料美GDP今明年低於2%以下

SOHO中國︰僅倪葵陽涉股票內幕交易被查 CFO職務已轉交財務總監

港府暫緩航班「熔斷機制」 國泰午後股價升半成