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渣打：料中國下半年經濟增長好過預期 仍將繼續貨幣寬鬆

渣打中國宏觀策略主管劉潔發布報告，預期人民銀行在今年第三季會維持寬鬆利率政策，應對低於過去趨勢的經濟增長，以及持續的新冠肺炎衝擊。該行預期1年期和5年期貸款市場報價利率（LPR）有進一步下調空間，以刺激貸款需求，而當貸款需求超過供應時，該行亦不排除存款準備金率也會下調。不過鑑於新興市場央行和中國債市資金持續流出，因此人行中期借貨利率（MLF）額外再減的門檻相當高。

今年5月中國M2按年增長11%，見2020年7月以來新高，渣打預期，銀行信貸投放在第二季反彈後，第三季將續增長，受惠於寬鬆貨幣政策、更多定向貸款工具，以及房貸政策放寬。

隨着貸款需求恢復，反映真實貸款需求的承兌匯票貼現利率，自5月開始反彈。不過，因為中國經濟仍低於官方5.5%增長目標，和過去5%至6%的增長趨勢，認為人行見到強勁經濟復蘇和增長率回到過去增長趨勢前，收緊銀行間流動性機會低。

劉潔預期，中國第三季和第四季的經濟增長分別將有5.3%和5.9%，受惠於強勁的基建刺激和本地消費需求恢復，下半年經濟復蘇將高於市場預期。不過，新冠肺炎防疫措施在今年下半年料續存在，較次要重要的城市有重新封城可能，而房地產行業持續疲弱緩慢復蘇，該行認為今年下半年的經濟復蘇將差過2020年下半年，武漢解封後的情况。對於通脹，劉潔認為在第三季總體可能會上升，由本地需求改善、豬肉價格周期轉升和基數效應帶動，不過可能長期清零防疫政策，通脹壓力仍保持溫和。

用於基建的地方政策專項債券在今年上半年，已完成發行92%的配額，渣打預期下半年基建投資按年升幅將進一步增至10%至15%，對經濟增長的支持可能會帶動到2023年。相對中央政府債券僅完成發行23%，假設中央政策落實發行1萬至1.5萬億元（人民幣，下同）的特別債券，第三季債券發行量或維持第二季約1萬億元高水平。

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