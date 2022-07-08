聯儲局理事Waller看好經濟軟著陸前景，支持本月升息75基點，並預計9月或加息50基點。聖路易斯聯儲行長也對經濟表達了類似看法，認為7月加息75個基點「很有道理」。市場樂觀預期聯儲局將能夠在不導致經濟衰退的情況下遏制通脹，美股三大指數見逾一周最大升幅，道指連升兩日，標指納指連升4日。美債息續升，2年期國債息上漲1.23個基點，報3.0141%；10年期國債息上漲6.65個基點，報2.9945%。美國30年期抵押貸款利率跌至一個月低點5.3%，創2008年以來最大周降幅。