聯儲局理事Waller看好經濟軟著陸前景，支持本月升息75基點，並預計9月或加息50基點。聖路易斯聯儲行長也對經濟表達了類似看法，認為7月加息75個基點「很有道理」。市場樂觀預期聯儲局將能夠在不導致經濟衰退的情況下遏制通脹，美股三大指數見逾一周最大升幅，道指連升兩日，標指納指連升4日。美債息續升，2年期國債息上漲1.23個基點，報3.0141%；10年期國債息上漲6.65個基點，報2.9945%。美國30年期抵押貸款利率跌至一個月低點5.3%，創2008年以來最大周降幅。
道瓊斯工業平均指數收漲346點，升幅1.12%，報31384點。標普500指數收漲57點，升幅1.5%，報3902點。納斯達克綜合指數收漲259點，或2.29%，報11621點。
Caterpillar升4.63%，報180.28美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻52點，而聯合健康跌0.18%，報514.38元，拖低道指5點。
科技股方面，蘋果收市報146.35元，升2.39%，谷歌母公司Alphabet收市報2375.66元，升3.67%，亞馬遜收市報116.33元，升1.74%，Facebook收市報172.19元，升1.42%。
歐洲STOXX 600指數收漲1.89%，報415點。德國DAX指數收漲1.98%，報12843點；法國CAC 40指數漲1.6%，報6006點；英國富時100指數收漲1.15%，報7189點。
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