個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.15%，折合報355.66元；阿里巴巴（9988）升2.88%，折合報120.06元；美團（3690）升1.53%，折合報197.37元；匯控（0005）升1.35%，折合報50.32元；建行（0939）跌0.36%，折合報5.19元。

道期現跌0.153%；標期現跌0.23%；納期現跌0.33%。日股現升0.58%，韓股現升0.76%，澳股現升0.71%。

VIX指數隔晚跌2.43%或0.65點，報26.08點。

紐油現跌0.2%或0.21美元，報102.52美元；布油現跌0.22%或0.24美元，報104.41美元；金價現升0.18%或3.16美元，報1743.32美元；美國10年期債息現升0.37%或0.0112厘，報3.0057厘。

今日焦點股份可留意：

榮萬家（2146）公布業績。

潤邁德醫療（2267）上市，定價6.24元。

魯商生活（2376）上市，定價5.92元。

玄武雲（2392）上市，定價6.24元。

MSCI將新創建（0659）的ESG評級上調至A級。

中國波頓（3318）：已取得電子煙油煙草專賣生產企業許可證。

佐丹奴（0709）發盈喜，料上半年純利最多增長68%。

吉利（0175）6月總銷量按年升26%，按月增42%，純電增3.4倍，插電增5.3倍。

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