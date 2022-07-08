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MUFG約7.7億沽大新金融一成股份 農林中金接貨

大新金融（0440）第二大股東三菱日聯金融集團（MUFG），宣布已出售大部分大新金融持股。據港交所披露紀錄顯示，該筆3163.79萬股股份（佔大新股份9.9%），在7月5日於場內以每股平均價24.25元成交，買方為農林中央金庫。交易作價7.67億元，以大新金融去年底每股市值94.48元計算，市賬率為0.25倍。

交易完成後，三菱日聯尚持有35.52萬股，持股降至0.11%，該行表示將於明年3月前在市場全數沽出售。大新金融今日公布，已委任農林中央金庫代表擔任非執董，並與子行大新銀行（2356）簽訂商業合作協議。

農林中央金庫是日本全國金融機構，專向日本農業協同組合（JA）、日本漁業協同組合（JF）和日本林業主協同組合（JForest）的成員提供服務，向其會員、農業、漁業與林業的從業員及相關企業提供融資。農林中央金庫在日本和海外參與不同類型的借貸與投資，截至去年底的總資產為106.14萬億日元，在26個地點經營業務。

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