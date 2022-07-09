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10年美債息回升至3厘 標指偏軟納指微升

美國上月非農就業數據勝預期，強勢表現將支持美國聯儲局大手加息，加上隔晚10年期國債孳息率高見3.099厘，美股三大指數偏軟。納指昨天收報11635點，升0.1%。道指跌0.2%，收報31338點。標指跌0.1%，收報3899點。總結全周，納指升4.6%，道指升0.8%，標指升1.9%。

市場擔心美國經濟陷入衰退，投資者紛紛拋售美股並轉投國債。美國銀行策略師Michael Hartnett認為，今年下半年經濟增長放緩、利率上升及發生信貸風險的機率變大，預計標指於今年夏天將會在3800點至4200點之間徘徊，認為將不會出現反彈。

Michael Hartnett表示，熊市及經濟衰退將不改美聯儲的加息風向，強調熊市還沒有結束、股市也未見底。他又預計，美聯儲將於2023年開始降息，資產配置偏好將由大宗商品轉向科技類股。

隔晚標普11個行業板塊普遍向下，由原材料和房地產板塊領跌，分別跌1%和0.6%，只有醫療和科技板塊分別微升0.3%和0.1%。

中國乘聯會昨日公布，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）上海車廠今年6月售出78906輛，為2019年開業以來最高單月表現。消息刺激特斯拉股價昨升2.5%，收報752.29美元。另受特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）終止收購消息影響，Twitter（美︰TWTR）股價昨跌5%至36.81美元，較馬斯克4月提出的收購價每股54.2美元，已有逾三成差距。

受外圍股市影響，ADR港股比例指數微跌0.3%至21664點。阿里巴巴（9988）ADR較港股低水2%，折合報118.63港元。騰訊（0700）ADR、長和（0001）ADR和中行（3988）ADR均較港股低收超過0.5%，中石油（0857）ADR和友邦（1299）ADR分別較港股高水超過0.7%。恒指夜期報21742點，上升0.07%，高水16點。