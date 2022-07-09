國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，6月通脹較5月擴大0.4個百分點，主要是去年基數走低所致。食品價格上升2.9%，升幅比上月擴大0.6個百分點，影響CPI上升約0.51個百分點。食品中，糧食、食用植物油、雞蛋和鮮菜價格升幅在3.2%至6.6%之間，鮮果價格上升19%。豬肉價格按年下降6%，但按月則上升了2.9%。

非食品價格則上升2.5%，升幅比上月擴大0.4個百分點，影響CPI上升約2.01個百分點，其中能源類的汽油和柴油價格分別上升33.4%和36.3%，飛機票價格上升28.1%，升幅均有擴大。

工業生產者出廠價格(PPI)上升6.1%，高於市場預期的6%，但低於5月份6.4％的升幅，連續第8個月下降，見2021年4月以來新低，按月則持平。董莉娟表示，6月復工復產持續推進，重點產業鏈供應鏈逐步暢通穩定，保供穩價政策效果繼續顯現，工業生產者出廠價格按月由漲轉平，同比升幅繼續回落。