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馬斯克中止收購Twitter 分析：料六成機會壓價後完成交易

全球首富、特斯拉（Tesla）（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）宣布，由於Twitter（美：TWTR）未能提供有關虛假帳戶的資料，決定終止對其收購。Twitter董事長泰勒（Bret Taylor）及後回應，公司將循法律途徑，按原訂的價錢和條款完成交易。

消息拖累Twitter股價昨跌半成，盤後再跌4.8%，報35.04美元，較54.2美元收購價低35.4%。特斯拉盤後則再升2.4%，報770美元。

美國證交會（SEC）披露文件，馬斯克向Twitter發信，指出因為Twitter在虛假帳戶的數據上，作出虛假和誤導性陳述，嚴重違反協議的多項條款，所以決定取消對Twitter的收購。

馬斯克今年4月向Twitter提出敵意收購，擬以每股54.2美元進行現金收購，涉資440億美元。惟交易及後擱置，直至Twitter能夠證明虛假及垃圾帳戶少於5%。稍後時間，泰勒於Twitter上發文指出，董事會承諾按馬斯克擬定的價錢和條款完成交易，並計劃採取法律行動以執行該合併協議；公司有信心對簿公堂將獲勝。

投行Wedbush Securities分析師艾夫斯（Daniel Ives）認為，因應Twitter的虛假帳戶問題，預計雙方重新談判的收購價將降至每股42美元至45美元之間，成功交易的機會約六成。他又認為，馬斯克有35%機會選擇支持10億美元的「分手費」，以及跟Twitter董事會進行法庭鬥爭。艾夫斯相信，馬斯克不太可能（5%機會）以原本提出的每股54.2美元收購。