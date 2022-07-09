他指，要融入國家發展大局，粵港澳大灣區發展是最佳的切入點。大灣區經濟活力強，人口超過8600萬，GDP達1.6萬億美元，人均GDP超過19,000美元，可為香港開拓更廣闊的市場。特區政府會繼續加強與內地的金融合作，強化與大灣區內其他城市的互補互利，使大灣區內資金融通效率和便利度提高，促進國家在加大金融服務實體經濟、人民幣國際化和深化金融市場改革開放等方面的工作，提升大灣區在國家經濟發展和對外開放中的支持引領作用。

他又說，為進一步提升香港金融體系的競爭力，港府會檢視上市規則，吸引全球優質的企業到香港上市，豐富投資者的選擇；支持債券、外匯和其他金融資產市場進一步發展；以及為單一家族辦公室所管理的合資格家族投資控權工具提供稅務寬免，吸引更多家族辦公室的資產管理業務，持續發展香港成為資產及財富管理中心。

他說：「我們也重視新興金融領域的發展，包括推進綠色和可持續金融，並正研究發展香港成為國際優質自願碳市場；以及發展金融科技，結合實體經濟的數碼化發展，推動金融機構與初創企業合作，開發更多便利市民的金融科技方案。」