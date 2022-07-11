moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

ICIJ：Uber涉避稅、以虛假程式應對監管

國際調查記者聯盟(ICIJ)發表調查報告，「The Uber Files」，指出在2013年到2017年的全球擴張期間，Uber透過隱匿技術，防止調查人員在突襲過程中訪問敏感數據，以及透過百慕達和其他離岸司法管轄區公司，節省數百萬美元的稅款，過程中亦透過未公開的私人會議、部署大量說客吸引世界知名領導人以影響立法並幫助其避稅。

Uber文件洩漏透露，該公司在應對荷蘭，比利時，俄羅斯，保加利亞，丹麥，西班牙和其他國家/地區時採用了煙幕政策，包括為當局提供其應用程式的虛假版本，以不存在的虛假汽車，以及設置地理圍欄，使該應用程式在某些地方無法使用，包括丹麥的警察局附近。

有關Uber的文件最初被洩露予英國《衛報》並與 ICIJ 共享，來自29個國家的180多名記者參與調查。一起挖掘超過124,000條記錄。報告引述敏感的電子郵件、短信、內部備忘錄等，揭露Uber高層違反當地法律法規、欺騙當局、逃稅和利用暴力侵害司機。

在發布報告後不久發表的一份聲明中，Uber並沒有否認任何指控，而是專注於自Dara Khosrowshahi於2017年被任命為首席執行官以來所做的變化。

Uber聲明稱，「在2017年之前，不乏關於Uber錯誤的報道」、「已經出版了成千上萬的故事，寫了多本書 - 甚至有電視連續劇」。Uber稱，Khosrowshahi已將公司改造，將安全性作為重中之重。「當我們說Uber今天是一家不同的公司時，我們的意思是從字面上看：Dara成為首席執行官後，90％的Uber員工加入了現任員工」。

 