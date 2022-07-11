Uber文件洩漏透露，該公司在應對荷蘭，比利時，俄羅斯，保加利亞，丹麥，西班牙和其他國家/地區時採用了煙幕政策，包括為當局提供其應用程式的虛假版本，以不存在的虛假汽車，以及設置地理圍欄，使該應用程式在某些地方無法使用，包括丹麥的警察局附近。

有關Uber的文件最初被洩露予英國《衛報》並與 ICIJ 共享，來自29個國家的180多名記者參與調查。一起挖掘超過124,000條記錄。報告引述敏感的電子郵件、短信、內部備忘錄等，揭露Uber高層違反當地法律法規、欺騙當局、逃稅和利用暴力侵害司機。

在發布報告後不久發表的一份聲明中，Uber並沒有否認任何指控，而是專注於自Dara Khosrowshahi於2017年被任命為首席執行官以來所做的變化。

Uber聲明稱，「在2017年之前，不乏關於Uber錯誤的報道」、「已經出版了成千上萬的故事，寫了多本書 - 甚至有電視連續劇」。Uber稱，Khosrowshahi已將公司改造，將安全性作為重中之重。「當我們說Uber今天是一家不同的公司時，我們的意思是從字面上看：Dara成為首席執行官後，90％的Uber員工加入了現任員工」。