恒指今早低開255點或1.18%，報21470點，成交金額21億元；國指今早低開84點或1.12%，報7467點。恒生科技指數開市報4736點，跌1.49%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。中海油（0883）、李寧（2331）、安踏（2020）貢獻恒指較多。
藍籌6隻升，47隻下跌，16隻無升跌。安踏（2020）升1.16%，報100.3元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌3.06%，報117.3元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，22隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）開市報2.6元，升0.78%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報30.25元，跌3.66%。
恒指跌穿20天線(21535.22點)、100天線(21479.03點)。科指跌穿20天線(4771.31點)50天線(4468.61點)。
友和（2347）6月底止首季總商品交易額按年增54%，達2.44億。開市報1.36元，無升跌。
旭輝（0884）贖回500萬美元優先票據。無成交，報3.23元。
融信中國（3301）披露未能支付共2787萬美元票據利息。創上市新低，見1.53元，開市報1.53元，跌3.16%。
中國市監局處罰28宗反壟斷法案件，當中涉騰訊（0700）阿里（9988）。開市報344.4元，跌2.33%。
大新金融（0440）和大新銀行（2356）中斷香港壽險分銷協議，泰禾：已交由律師處理。大新金融無成交，報22.95元。大新銀行（2356）開市報6.44元，升0.94%。
紫金礦業（2899）發盈喜，料上半年純利增加超過九成。開市報9.27元，升0.54%。
奈雪的茶（2150）：第二季營運受壓於疫情，季末門店表現顯著回暖。開市報6.29元，跌0.16%。
長汽（2333）上月按年銷量升幅不足1％，新能源品牌坦克升99％。開市報14.06元，跌3.7%。
舜宇光學（2382）6月手機鏡頭出貨量年跌16%。開市報114元，跌1.98%。
2隻股份創上市新低，包括融信中國（3301）低見1.53元，開市報1.53元，跌3.16%；魯商生活（2376）低見4.1元，開市報4.1元，跌7.45%。
2隻股份創52周低，包括亞洲水泥（0743）低見4.14元，開市報4.14元，跌0.24%。
異動股
上升異動股，包括，佳源國際（2768）開市報0.5元，升14.94%；聯眾（6899）開市報0.178元，升14.84%；和譽（2256）開市報4.5元，升14.8%；騰盛博藥（2137）開市報11.98元，升8.91%；雲頂新耀（1952）開市報21.65元，升6.13%；新東方在線（1797）開市報20.5元，升5.78%；山水水泥（0691）開市報2.02元，升4.66%；佳源服務（1153）開市報0.7元，升4.48%；安能物流（9956）開市報4.3元，升4.12%；華住集團（1179）開市報31.45元，升3.8%；中匯（0382）開市報2.61元，升3.57%。
下跌異動股，包括，魯商生活（2376）創上市新低，見4.1元，開市報4.1元，跌7.45%；中國光大綠色環保（1257）開市報2.06元，跌5.07%；秦港股份（3369）開市報1.13元，跌5.04%；新濠國際發展（0200）開市報5.36元，跌4.46%；長城汽車（2333）開市報14.06元，跌3.7%；萬國數據（9698）開市報30.25元，跌3.66%；晶苑國際（2232）開市報2.7元，跌3.57%；澳博（0880）開市報3.34元，跌3.47%；美高梅中國（2282）開市報4.15元，跌3.26%；融信中國（3301）創上市新低，見1.53元，開市報1.53元，跌3.16%；雅居樂（3383）開市報2.8元，跌3.11%。
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