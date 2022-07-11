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金沙中國獲母公司10億美元次級無抵押定期貸款

金沙中國（1928）宣布，今日與母公司LVS訂立貸款協議，LVS同日向公司提供10億美元次級無抵押定期貸款，償還日期為2028年7月11日，是繼澳博（0880）、永利（1128）之後，另一賭股獲母公司支持

自今日起首兩年內，金沙中國有選擇權選擇按年利率5%支付現金利息，或按年利率6%以實物支付利息，方式為按貸款當時未償付本金另加有關利息金額，其後將僅需按年利率5%支付現金利息。LVS將向公司提供貸款以支持集團營運資金及一般企業用途。金沙中國可隨時預付全部或部分貸款並無需支付罰金。

金沙中國在貸款項下的責任將為公司的次級無抵押責任，並將次於集團不時所有第三方無抵押債務及各種性質的其他責任，包括公司發行的所有優先票據及2018年SCL信貸融資等。

公司表示，貸款協議突顯LVS及公司均對澳門的長期增長潛力充滿信心，獲取貸款可讓金沙中國進一步增強資產負債表狀況及流動資金。董事會認為貸款協議的條款屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

澳門因疫情關閉賭場，濠賭股今日成跌市重災區，金沙中國收報17.14元，跌8.15%。

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