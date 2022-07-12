大型科技股拖累股市下跌，即將公布的通脹數據料保持高位，另外上市公司業績期即將拉開帷幕，或提供經濟是否走向衰退的線索，美股三大指數見近一周低。白宮預計周三將公布的通脹數據會很高，但這個數據可能「過時」，因為能源價格已經下跌；而紐約聯儲調查顯示消費者對未來三年的通脹預期從一個月前的3.9%降至3.6%，為1月份以來最大降幅。亞特蘭大聯儲行長Bostic支持本月加息75個基點，並相信美國經濟能夠承受再次超大幅度的加息，而聖路易斯聯儲行長Bullard亦淡化聯儲局緊縮政策可能導致經濟衰退的風險。
道瓊斯工業平均指數收跌164點，跌幅0.53%，報31173點。標普500指數收跌44點，跌幅1.16%，報3854點。納斯達克綜合指數收跌262點，或2.26%，報11372點。
Caterpillar跌2.28%，報175.02美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累26點，而默沙東升1.64%，報94.3元，貢獻道指10點。
科技股方面，蘋果收市報144.87元，跌1.47%，谷歌母公司Alphabet收市報2313.53元，跌3.08%，亞馬遜收市報111.75元，跌3.28%，Facebook收市報162.88元，跌4.68%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.51%，報415點。德國DAX指數收跌1.41%，報12832點；法國CAC 40指數跌0.62%，報5996點；英國富時100指數收漲0.01%，報7196點。