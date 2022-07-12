大型科技股拖累股市下跌，即將公布的通脹數據料保持高位，另外上市公司業績期即將拉開帷幕，或提供經濟是否走向衰退的線索，美股三大指數見近一周低。白宮預計周三將公布的通脹數據會很高，但這個數據可能「過時」，因為能源價格已經下跌；而紐約聯儲調查顯示消費者對未來三年的通脹預期從一個月前的3.9%降至3.6%，為1月份以來最大降幅。亞特蘭大聯儲行長Bostic支持本月加息75個基點，並相信美國經濟能夠承受再次超大幅度的加息，而聖路易斯聯儲行長Bullard亦淡化聯儲局緊縮政策可能導致經濟衰退的風險。