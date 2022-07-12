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港股ADR跌205點 夜期低水100點 美期跌亞股個別發展 兩新股上市

美股向上下，港股ADR跌205點或0.98%，報20918點，即月恒指夜期跌131點，報21024點，夜期低水100點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.63%，折合報336.83元；阿里巴巴（9988）跌5.69%，折合報107.51元；美團（3690）跌2.27%，折合報177.48元；匯控（0005）升0.6%，折合報49.3元；建行（0939）跌0.17%，折合報5.16元。

道期現跌0.08%；標期現跌0.11%；納期現跌0.17%。日股現跌0.9%，韓股現跌0.85%，澳股現升0.63%。

VIX指數隔晚升6.2%或1.53點，報26.17點。

紐油現跌1.14%或1.19美元，報102.9美元；布油現跌0.98%或1.05美元，報106.05美元；金價現跌0.04%或0.85美元，報1733.11美元；美國10年期債息現跌0.37%或0.0111厘，報2.9817厘。

今日焦點股份可留意：

中康控股（2361）上市，定價5.36元。

讀書郎（2385）上市，定價7.6元。

金沙中國（1928）獲母公司10億美元次級無抵押定期貸款。

藥明康德（2359）發盈喜，料上半年純利大增超過七成。

中國奧園（3883）上月售樓大跌八成。

佳兆業健康（0876）換核數師。

旭輝（0884）1.87億元向控股股東售上海物業。

騰訊（0700）3億回購88萬股，連續第9天「出手」。

耀才證券（1428）發盈喜，首季純利約1.21億元。

海底撈（6862）：計劃分拆海外子公司Super，Hi在港主板上市。

雅居樂（3383）︰7月到期境內債償付資金已到戶。

蔚來（9866）﹕三獨董成立獨立委員會，就灰熊報告的指控展開獨立調查。

財經花生丨東瀛遊（6882）日本團有得睇Mirror表演，團費兩萬名額60人。

建行（0939）副行長王浩辭任。

內地6月社融、新增人民幣貸款、M2勝預期，社融增量為半年最多。

安踏（2020）第二季零售額下跌，削開支仍不足以抵銷疫情影響。

攜程（9961）與蒙古酒店預訂平台簽署2年合作。

迅銷（6288）旗下日本服裝品牌UNIQLO伙理大調查，逾60%消費者願為可持續發展產品多付10%至20%溢價。

 

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