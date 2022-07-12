恒指今早低開219點或1.04%，報20905點，成交金額18億元；國指今早低開92點或1.26%，報7228點。恒生科技指數開市報4546點，跌1.66%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。招商銀行（3968）、中海油（0883）、潤地（1109）貢獻恒指較多。
藍籌12隻升，41隻下跌，16隻無升跌。港鐵（0066）升0.85%，報41.4元，是升幅最大的藍籌，比亞迪（1211）跌5.22%，報290.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，25隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報28.15元，升0.54%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報108.3元，跌5%。
恒指跌穿50天線(21030.52點)。科指跌近100天線(4540.75點)。
中康控股（2361）上市，定價5.36元。開市報4.74元，跌11.57%。
讀書郎（2385）上市，定價7.6元。開市報5.4元，跌28.95%。
金沙中國（1928）獲母公司10億美元次級無抵押定期貸款。開市報17元，跌0.82%。
藥明康德（2359）發盈喜，料上半年純利大增超過七成。開市報112.1元，升0.9%。
佳兆業健康（0876）換核數師。無成交，報0.08元。
旭輝（0884）1.87億元向控股股東售上海物業。無成交，報3.11元。
騰訊（0700）3億回購88萬股，連續第9天「出手」。開市報338.6元，跌1.11%。
耀才證券（1428）發盈喜，首季純利約1.21億元。開市報1.38元，升1.47%。
海底撈（6862）：計劃分拆海外子公司Super，Hi在港主板上市。開市報16元，無升跌。
雅居樂（3383）︰7月到期境內債償付資金已到戶。開市報2.81元，無升跌。
蔚來（9866）﹕三獨董成立獨立委員會，就灰熊報告的指控展開獨立調查。開市報161.3元，跌4.39%。
東瀛遊（6882）日本團有得睇Mirror表演，團費兩萬名額60人。無成交，報0.54元。
建行（0939）副行長王浩辭任。開市報5.16元，跌0.19%。
內地6月社融、新增人民幣貸款、M2勝預期，社融增量為半年最多。工行（1398）開市報4.23元，跌0.47%；中行（3988）開市報2.84元，無升跌。
安踏（2020）第二季零售額下跌，削開支仍不足以抵銷疫情影響。開市報91.7元，跌0.65%。
攜程（9961）與蒙古酒店預訂平台簽署2年合作。無成交，報196.2元。
迅銷（6288）旗下日本服裝品牌UNIQLO伙理大調查，逾60%消費者願為可持續發展產品多付10%至20%溢價。無成交，報39.7元。
0隻股份創上市新低。1隻股份創52周低，包括江西銅業（0358）低見9.92元，開市報9.92元，跌1.39%。
異動股
上升異動股，包括，易緯集團（3893）開市報0.078元，升9.86%；火幣科技（1611）開市報5.94元，升8%；友和（2347）開市報1.51元，升6.34%；龍源電力（0916）開市報15.68元，升3.57%；南京熊貓電子股份（0553）開市報3.96元，升3.13%；雲康集團（2325）開市報18.26元，升3.05%；麗珠醫藥（1513）開市報27.95元，升2.95%；澳能建設（1183）開市報2.48元，升2.48%；易居企業（2048）開市報0.95元，升2.15%；凱升控股（0102）開市報0.101元，升2.02%；艾伯科技（2708）開市報2.6元，升1.96%。
下跌異動股，包括，讀書郎（2385）開市報5.4元，跌28.95%；中康控股（2361）開市報4.74元，跌11.57%；比亞迪（1211）開市報290.8元，跌5.22%；阿里巴巴（9988）開市報108.3元，跌5%。
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