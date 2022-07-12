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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌4日 創逾3周低

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，跌0.11點子至0.72887%，是6月22日後最低，當日報0.70625%。對上一次連跌4日是7月4日，當日拆息報0.84839%。

港元現報7.8498元無升跌，曾貶值最多1點子，報7.8499元，亦曾升值最多1點子，報7.8497元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.41點子至0.19506%；1星期HIBOR跌1.07點子至0.33048%；2星期HIBOR升2.18點子至0.45964%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.04點子至1.70714%；6個月期HIBOR跌0.14點子至2.35137%；12個月期HIBOR跌0.57點子至3.21976%。

美元指數現報108.312升值0.291點或0.27%。

美元1個月期LIBOR報1.89971%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.1708%，連續4日擴闊，利差是2019年3月04日後最低，當日差距為-1.1973%。

對上一次連續4日擴闊，是2022年7月01日，當日利差報-0.9266%。

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