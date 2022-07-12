共青城投資為雅生活員工的持股平台，合夥人包括執行董事黃奉潮及高級管理人員馮欣。按雅生活今日收市價10.32元計，上述交易作價較雅生活市價折讓70.3%。

交易完成後，共青城投資仍持有4862萬股H股，佔公司全部已發行股本約3.42%。通告指，共青城投資將繼續作為公司管理層的持股平台，推動公司價值提升和持續成長，提升企業競爭力。

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