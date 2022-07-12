雅生活服務（3319）公布，今日接到公司股東共青城雅生活投資管理合夥企業（下稱「共青城投資」）通知，共青城投資與50名雅生活高級管理層人員及對公司發展有突出貢獻的人士訂立股份轉讓協議，據此，共青城投資向50名人士出售公司668萬股H股，佔雅生活全部已發行股本約0.47%，每股作價3.062元，總代價2047.9萬元。
共青城投資為雅生活員工的持股平台，合夥人包括執行董事黃奉潮及高級管理人員馮欣。按雅生活今日收市價10.32元計，上述交易作價較雅生活市價折讓70.3%。
交易完成後，共青城投資仍持有4862萬股H股，佔公司全部已發行股本約3.42%。通告指，共青城投資將繼續作為公司管理層的持股平台，推動公司價值提升和持續成長，提升企業競爭力。
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