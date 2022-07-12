moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

雅生活服務管理層向50名高管售668萬股 折讓七成套現2047萬元

雅生活服務（3319）公布，今日接到公司股東共青城雅生活投資管理合夥企業（下稱「共青城投資」）通知，共青城投資與50名雅生活高級管理層人員及對公司發展有突出貢獻的人士訂立股份轉讓協議，據此，共青城投資向50名人士出售公司668萬股H股，佔雅生活全部已發行股本約0.47%，每股作價3.062元，總代價2047.9萬元。

共青城投資為雅生活員工的持股平台，合夥人包括執行董事黃奉潮及高級管理人員馮欣。按雅生活今日收市價10.32元計，上述交易作價較雅生活市價折讓70.3%。

交易完成後，共青城投資仍持有4862萬股H股，佔公司全部已發行股本約3.42%。通告指，共青城投資將繼續作為公司管理層的持股平台，推動公司價值提升和持續成長，提升企業競爭力。

其他報道

周大福首季內地同店銷售跌19.3% 

連連數字計劃以30億美元估值進行IPO前融資

特朗普批馬斯克棄購Twitter 馬斯克反擊：特朗普是時候退休

香港電訊：AI互動機械人可提升家居產品ARPU 100元以上

港股三大指數見至少1個月新低 恒指收市跌279點 兩日累跌881點 北水流入一周最多

淡馬錫投資中國佔比大減至22% 錄9年新低

騰訊雲伙西班牙企推實時變聲聊天解決方案 

恒生批出本港首筆紙業及印刷業綠色貿易融資 涉款1億元

永明金融推NFT賀130周年 NFT持有客戶下一張單最多回贈1300元

平安好醫生伙中國生物科技 推健康檢測、海外就醫等服務

滬深三大指數低收 滬指失守3300點關口 

報告指港需要允許金融業員工自由出差 以維持金融中心地位

【薛偉傑專欄】土耳其「稀土大國」幾分真？

馬斯克簽名的1美元鈔票 估價7500美元 將分成3750股出售

歐冠昇：港交所扮演中國大宗商品需求與國際投資者連繫者

富衛：疫情令醫保產品需求增 線上業務升

【有片：埋身擊】道指反覆受制於50天線 後市有機會進一步向下尋底

【有片：選股王】中國中鐵短線5元有支持 宜趁低吸納

星巴克因顧客在店内吸毒等安全擔憂 將永久關閉16家美國門店

Meta要求管理人員上報並解僱表現不佳的員工  

美匯創近20年高 股神擬沽貨 比亞跌10% 恒指跌255點 北水轉流入