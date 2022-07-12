中電解釋，為進一步加強策略性合作夥伴關係，以雙方各佔五成權益的安排，將更能反映雙方的共同策略方針和承諾，AE的策略會更清晰、更專注地目標投資於推動減碳及能源轉型的業務，尤其是投資和開發潔淨能源及輸電項目。

AE目前仍有利可圖，截至2021年度全年計，稅後溢利達3.34億元。截至今年3月底止首季則錄得稅後溢利1.3億元，淨資產達80.62億元。

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