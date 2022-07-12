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中電售印度電力業務10%股權與合作伙伴CDPQ   套現6.53億

中電控股（0002）宣布，將減持10%的印度電力業務控股公司Apraava Energy（AE）共10%權益，並由AE的另一股東CDPQ Infrastructures Asia II（下稱CDPQ）承購，現金作價66億盧比，折合約6.53億港元，將用作一般營運資金。完成交易後，中電控股及CDPQ將在AE各持股五成，AE將由該集團的附屬公司，變成合營企業。中電料，交易將錄得一次性虧損9.8億元。

中電解釋，為進一步加強策略性合作夥伴關係，以雙方各佔五成權益的安排，將更能反映雙方的共同策略方針和承諾，AE的策略會更清晰、更專注地目標投資於推動減碳及能源轉型的業務，尤其是投資和開發潔淨能源及輸電項目。

AE目前仍有利可圖，截至2021年度全年計，稅後溢利達3.34億元。截至今年3月底止首季則錄得稅後溢利1.3億元，淨資產達80.62億元。

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